酸民：當部落客「醫術一定高超」　蘇怡寧高EQ神回！釣出四大神醫

▲蘇怡寧高EQ回應酸民！（圖／記者張一中攝）



記者劉維榛／綜合報導

時常在粉專替孕婦解答各種難題的婦產醫師蘇怡寧，也常時針砭時事，不過總有酸民喜愛在底下留言串造訪，讓蘇怡寧實在是哭笑不得，今日他貼一則留言，只見女網友狠酸「醫生有時間當部落客，想必醫術已經相當高超」，而蘇怡寧也在底下高EQ回應，「是啊，你有什麼意見？」

面對酸民總要挑釁，蘇怡寧表示，「我真的不是很在乎啦，反正我動動幾根手指頭就可以解決，真的沒啥，道不同不相為謀」，接著不忘幽默自嘲，「我今天才知道原來要當部落客，醫術一定要很高超呢！我回去檢討」，最後還Tag幾位名醫好友一同朝聖，包括台大婦產醫師施景中、ICU重症醫師陳志金、牙醫師史書華、麻醉科醫師邱豑慶。

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▲酸民嗆，想必醫術很高超！（圖／翻攝蘇怡寧醫師愛碎念）



文章曝光後，吸引1.3萬名網友熱議，「酸民的邏輯真是無法想像，蘇神您就多吃兩盒海膽，檢討一下」、「蘇醫師是真的很高超啊，因為幫我剖腹產不到20分鐘就生出來了呢」、「我覺得是這些醫師們時間管理很厲害，一樣24小時，有些人虛度，有些人可以規劃做很多事」、「我認識一個骨科醫生，又是潛水教練、又是律師博士、還玩攝影、各種高超，何止醫術」、「醫師們不僅醫術高超，連EQ也是高人一等」。

最狂的是，四大神醫也分別簽到回應，施景中回應「我不是部落客更不是網紅，我怎可能是側翼，我也不是公眾人物」；陳志金回應「我連坐在馬桶上的時間也不會浪費喔」；史書華回應「疫情下只看自費滿約半年，想必技術應該…」；邱豑慶則大笑，「啊哈哈哈哈哈後」。

▲4大醫超狂回應！（圖／翻攝蘇怡寧醫師愛碎念）

事實上，蘇怡寧都是把握一分一秒時間來經營粉專，過去網友也曾私訊蘇怡寧，詢問「為什麼（文章段落）不加標點符號？」蘇怡寧也PO文解釋，「答案很簡單，就是我沒空，我大部分寫文章的時間都是在蹲馬桶的時候」，且都是用語音輸入，「我工作實在太繁忙，我真的就只能利用我生命中零碎剩下的時間，來跟大家分享我的想法。」