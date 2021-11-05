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看遍花蓮豐富地景！《茶金》經典場景特展　品味茶葉到茶的故事

▲《茶金》戲劇經典場景特展於花蓮文創園區24棟舉行開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

《茶金》戲劇經典場景特展於花蓮文創園區24棟舉行開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮文創園區24棟於4日舉行《茶金》戲劇經典場景特展開幕記者會，花蓮縣長徐榛蔚親臨現場表達支持，公廣集團董事長陳郁秀、客委會副主委范佐銘、公視總經理徐秋華、製作人徐青雲、湯昇榮、共同製作人羅亦娌以及演員連俞涵和溫昇豪皆到場共襄盛舉，一同分享當初在花蓮文創園區拍攝的點滴。

記者會由爵士樂演出揭開序幕，邀請爵士演奏家魏廣晧、台灣鼓王黃瑞豐重現50年代美軍俱樂部的熱鬧氛圍，來賓們沈浸在音樂饗宴中，紛紛跟著節奏拍手擺動。

▲《茶金》戲劇經典場景特展於花蓮文創園區24棟舉行開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

《茶金》戲劇經典場景特展，還原公視生活時代劇《茶金》片場場景。

徐榛蔚表示，特別感謝《茶金》來到花蓮進行拍攝，從富里的瑞舞丹大戲院取景，再移師花蓮市區-花蓮文創園區搭景拍攝，為觀眾展現花蓮由南到北的豐富地景、場域以及影視取景的條件優勢，另外花蓮也有完善的協拍中心，歡迎各方劇組人員蒞臨花蓮拍攝。

▲《茶金》戲劇經典場景特展於花蓮文創園區24棟舉行開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

演員連俞涵（中）和溫昇豪（又二）皆到場分享拍攝的點滴。

劇中結合了花蓮縣在地的蜜香紅茶，花蓮的蜜香紅茶是透過在地純淨的自然環境，加上茶農研發獨特製茶技術，孕育出花蓮金牌的特色茶品「蜜香紅茶」，瑞穗舞鶴茶區更被譽為蜜香紅茶的故鄉，歡迎民眾看完戲劇，除了來到花蓮的《茶金》戲劇經典場景特展認識茶金故事及茶葉文化外，更歡迎大家看完展覽自行駕車或搭火車到花蓮的茶葉產地親自品味香味四溢的蜜香紅茶。

▲《茶金》戲劇經典場景特展於花蓮文創園區24棟舉行開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼觀賞特展細細品味從一片茶葉到一杯茶的故事。

《茶金》戲劇經典場景特展，還原公視生活時代劇《茶金》片場，如場景、道具、景物復刻、田調文件等，展區重現劇中茶商－日光總公司的辦公室、審茶室及部分製茶廠空間，同時透過劇中歷史背景介紹、人物服裝道具的陳列、互動式經典對白，展現劇中每個小人物如何迎戰時代洪流的變化，此外展覽將結合現代製茶教育及花蓮縣茶文化推廣，更有豐富的體驗活動及講座課程，帶領民眾認識影視文化與茶葉的魅力。

▲《茶金》戲劇經典場景特展於花蓮文創園區24棟舉行開幕記者會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

公視最新時代生活劇《茶金》將於11月13日開播，劇組環臺古蹟取景，用心設計每一個環節，由金鐘導演林君陽執導，故事靈感源自真實人物與歷史，是台灣首部海陸腔客語劇，述說新竹北埔茶商如何在爾虞我詐的商場中，面對強大競爭起落浮沉，靠著茶業創造經濟奇蹟。

《茶金》戲劇經典場景特展在花蓮文創園區24棟展出，歡迎民眾細細品味從一片茶葉到一杯茶，一起走入這段最輝煌耀眼的茶金歲月。
 

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