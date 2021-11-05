王鴻薇曝9年前資料問陳吉仲　當年反FTA的陳教授「你還反美嗎？」

▲王鴻薇翻出9年前陳吉仲反美書面意見。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

農委會主委陳吉仲日前呼籲民眾反萊豬公投投下不同意票，並解釋以此才能加入CPTPP。國民黨立委王鴻薇5日翻出陳吉仲2012年時反對參加美國有關國際組織的書面意見，並據此質疑，「當年的陳教授是無懼美國為了台灣農民，反萊劑、反TPP、反FTA，如今淪為護航仔，天天幫政府荼毒百姓，陳吉仲我就問你還反美嗎？你的良心不會痛嗎？」。

王鴻薇透過臉書質疑，「陳吉仲公然反美？」，最近萊豬議題，民進黨頻頻抹紅，行政院長、立委諸公，炮火猛開，行政院長蘇貞昌直接說，反萊豬鎖死台灣，就是讓台灣加入不了CPTPP，就是讓中國高興。

王鴻薇回顧，但是翻開陳吉仲在2012年立法院的書面意見，卻是這麼說的，「台灣若加入TPP，農業損失部門每年可能減少數百億之間。主要受影響產品在稻米、水果及畜產品」。同時還說，「說是和美國簽訂FTA，農業部門每年至少損失100億元的損失，產品和TPP類似」。

王鴻薇批評，原來我們的陳吉仲，竟然是反美大將軍，反對參加美國有關國際組織，當年的陳教授是無懼美國為了台灣農民，反萊劑、反TPP、反FTA，如今淪為護航仔，天天幫政府荼毒百姓，陳吉仲我就問你還反美嗎？你的良心不會痛嗎？