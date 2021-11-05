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眾多天才中展現天才！　林政楠獲中研院年輕學者研究獎

▲▼中研院年輕學者研究成果獎今天頒獎。（圖／中研院提供）

▲林政楠獲頒年輕學者研究成果獎。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

中央研究院今（5日）天頒發「年輕學者研究成果獎」，中研院政治學研究所助研究員林政楠為今年人文組得獎者之一，審查委員指出，林政楠研究主題是政治學界眾多傑出學者長年投入的經典主題，林政楠仍能推陳出新，「在眾多天才之中展現出天才的成果，就是貨真價實的傑出。」

中研院為激發年輕研究人員深入思考，從事創新性與前瞻性研究，成立「年輕學者研究成果獎」，至今20餘年，今年共有103件申請案，包括數理組33件（含跨領域5件）、生命組30件（含跨領域9件）、人文組40件（含跨領域1件），經過預審、初審、複審程序，再送跨組會議討論決議得獎名單。

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中研院今天公布得獎名單並頒獎，其中人文科學、生命科學、數理科學組各有三人獲獎，每位得主可獲獎牌1面及獎金、研究獎助費各30萬元，人文科學組則有林政楠、中研院近代史研究所副研究員馬騰、台大外文系副教授許以心。

▼中研院年輕學者研究成果獎今天頒獎。（圖／中研院提供）

▲▼中研院年輕學者研究成果獎今天頒獎。（圖／中研院提供）

其中林政楠畢業於美國萊斯大學政治系，畢業後在歐洲進行博士後研究，研究主題為民主課責、選舉策略及代表性，審查委員指出，林政楠研究主題是政治學界眾多傑出學者長年投入的經典主題，相關成果卷秩浩繁，但林政楠仍能推陳出新，「在眾多天才之中展現出天才的成果，就是貨真價實的傑出。」

審查委員表示，肯定林政楠前景可期的另一項原因，是林政楠具有活躍的國際研究網路，能提供豐富跨國研究資料，藉以激盪創新想法，值得讚許。

出生於瑞典的馬騰，則是本屆最年輕獲獎學者，中研院指出，馬騰研究獨特之處，在於將滿州語言文字，視為東西方知識傳播重要環節，藉此探討聯通中外文化及思想史，更以滿州語為關鍵詞，綜觀超越大清帝國疆域，傳播到東亞和歐洲各地的傳播史，具備重要世界史意義。

審查委員則表示，馬騰的研究是極為罕見的原創性成果，相當值得閱讀，且深具潛在影響力及國際競爭力。

▼馬騰是今年中研院年輕學者研究成果獎中最年輕。（圖／中研院提供）

▲▼中研院年輕學者研究成果獎今天頒獎。（圖／中研院提供）

馬騰則說，自己以台灣學術界「局外人」身分來到近史所，這裡卻讓他有家的感覺，感謝近史所提供世界級研究環境與友善氛圍，讓他得以專心推進研究。

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