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諾貝爾獎近了！翁啟惠獲頒威爾許化學獎「台灣第一人」

▲▼翁啟惠獲頒威爾許化學獎「台灣第一人」。（圖／中研院提供）

▲翁啟惠和夫人一起出席威爾許化學獎頒獎典禮。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

中研院前院長翁啟惠在今年9月，獲得威爾許化學獎，成為第一位獲得該獎的台灣人，威爾許基金會今（4日）天赴翁啟惠在美國服務研究機構「Scripps」頒獎，肯定翁啟惠的貢獻，翁啟惠和夫人一起出席，而翁啟惠之前已拿下沃爾夫化學獎、英國皇家化學會羅賓遜獎，今再獲頒此獎，被看好諾貝爾獎之路已經接近。

▲▼翁啟惠獲頒威爾許化學獎「台灣第一人」。（圖／中研院提供）

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▲翁啟惠獲頒威爾許化學獎，是台灣第一個獲得該獎學者。（圖／中研院提供）

威爾許基金會1954年在休士頓創立，每年都獎勵全球各地在化學研究有傑出研究並貢獻全人類的學者，威爾許化學獎可說是美國化學界最高榮譽，不少得主後來獲得諾貝爾化學獎，所以和沃爾夫化學獎等獎項，都被視為諾貝爾獎的前哨站。

威爾許基金會在今年9月宣布，翁啟惠獲得2021年威爾許化學獎，也是第一位得獎台灣人，當時威爾許基金會董事會主席巴斯（Carin Barth）在新聞稿中曾表示，基金會使命是透過推動化學研究以改善他人生活，翁啟惠在數十年來一直朝著這個目標努力，翁在化學與生物學方面取得革命性進步，其研究方法將促進未來數年的新藥與疫苗開發。

中研院表示，因為疫情的關係，原訂10月26日在休士頓舉行的頒獎典禮及大會，當天改在線上舉行，在美國時間11月3日（台灣時間今天），該基金會特地從休士頓帶着獎牌、獎狀和獎金，飛到翁啟惠服務的研究機構，也就是聖地牙哥在Scripps Research禮堂，舉行一個小型的頒獎典禮及餐會，參加的有Scripps Research的院長及翁啟惠的多位同事。

▲▼翁啟惠獲頒威爾許化學獎「台灣第一人」。（圖／中研院提供）

▲翁啟惠獲頒威爾許化學獎，並發表感言。（圖／中研院提供）

翁啟惠曾在2014年獲得沃爾夫化學獎，2015年獲英國皇家化學會羅賓遜獎，當時就被外界看好有機會獲得諾貝爾化學獎，但後來因為受到浩鼎案影響；今年再獲威爾許化學獎，上述獎項都被視為諾貝爾獎的前哨站，外界也看好翁啟惠未來有機會獲得諾貝爾化學獎。

▼翁啟惠獲頒威爾許化學獎，該獎被視為諾貝爾化學獎前哨站。（圖／中研院提供）

▲▼翁啟惠獲頒威爾許化學獎「台灣第一人」。（圖／中研院提供）

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