中研院區首度「線上開放」　上百場活動談防疫史與假新聞

▲中研院院區開訪首度採「線上」方式。（圖／中研院提供）

記者許敏溶／台北報導

中央研究院年度科普盛事「院區開放（OPEN HOUSE）」參觀活動今（30日）登場，受到疫情影響，首度以全線上舉行，中研院共推出59場演講座談、49場展示體驗，以及豐富的科普影片，主題涵蓋防疫歷史、氣候及環境變遷、AI與假新聞等熱門議題，中研院表示，民眾在家可看科普，徜徉科學新知，還可參加線上集章，換取學習時數，並有機會獲得限量紀念品。

今年是中研院第24年舉辦院區開放，但受到新冠肺炎疫情影響，院區開放活動首度改採全線上方式辦理，讓民眾宅在家也能盡情參與，今年活動特別加碼為4天，橫跨兩個週末，今天首日活動結束後，還有10月31日（日）、11月6、7日（週六、日）共3天。

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中研院院長廖俊智指出，中研院在追求頂尖研究同時，也希望善盡社會責任，透過科普活動啟發學子對知識的熱忱，探索未知，今年院區開放的所有活動都在線上舉辦，但民眾仍熱情響應，首日上午就吸引4萬多人次的參與，並持續增加中。

今年中研院推出59場演講座談，今年院區開放主題演講是「COVID-19的人文省思」，從歷史及社會角度出發，探討疾病對人們的影響，例如近史所雷祥麟研究員兼所長，以「想像釋放病毒的自己？」為題，透過此波新冠肺炎疫情及20世紀初的滿洲鼠疫，探討台灣及美國口罩文化差異的歷史線索。

▲民眾參與中研院線上院區開放活動，就有機會抽中雲豹牙雕馬克杯。（圖／中研院提供）

中研院表示，民眾觀看各項活動後，可以掃碼集章，集3個章即可參與抽獎，這次獎品都是中研院專屬紀念品，首獎為中研院史語所最新推出的「再見，臺灣雲豹」雲豹牙雕馬克杯，於杯身上重現罕見蹤跡的臺灣雲豹，及其距今1500年前存在的證據─雲豹牙雕飾品，而除抽獎外，只要集滿6個章即可兌換3小時的學習證明，歡迎民眾多加利用。