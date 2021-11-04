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兩劑疫苗間隔太長影響效果？　中研院長：學理上沒差太多

▲▼ 中研院長廖俊智。（圖／記者許敏溶攝）

▲中研院長廖俊智指兩劑疫苗間隔時間長短，學理上並沒差太多。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院生醫所兼任研究員何美鄉前天（2日）指出，台灣青少年施打首劑BNT後心肌炎粗發生率為美國青少年2倍，引發家長擔憂是否還要讓孩子打第二劑，中研院長廖俊智今（4日）天上午表示，中研院沒相關研究，要由指揮中心的專家看是否有這樣問題，至於兩劑疫苗間隔時間長短與效果關係，學理上是時間長一點、短一點沒差太多，但最終還是要看臨床數據。

立法院教育委員會今天審查111年度中央研究院單位預算，立委萬美玲在質詢時表示，何美鄉日前指出，台灣青少年施打首劑BNT後心肌炎粗發生率為美國青少年2倍，引發國內家長恐慌，接著要施打第二劑，到底風險是否會提高？有確實數據嗎？現在也有家長擔心，把第二劑施打時間往後延，恐怕會影響效果。

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廖俊智則回應，何美鄉是中研院資深研究員，但目前為兼任研究員，相關數據要由何本人證實，因為何利用已經發表過的數據作判斷，他手上沒有數據，而指揮中心的專家也注意到並蒐集本土資料，看是否有上述問題，但中研院沒有相關研究，因為研究需要沒有數據，目前僅有醫院端與指揮中心才有這樣數據。

至於兩劑疫苗施打間隔時間長短與保護效果的關係，廖俊智指出，根據學理上資訊，兩劑疫苗之間間隔時間長一點、短一點並沒差太多，因為是記憶疫苗的保護力，但最終還是要看臨床數據。

萬美玲則補充說，謝謝廖俊智的澄清，有關台灣青少年施打首劑BNT後心肌炎粗發生率為美國青少年2倍的疑問，因為指揮中心也還沒證實。

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