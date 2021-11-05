債務糾紛談判！屁孩掏槍對空「彈匣卻落地」…反遭團團圍住狂毆

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣北斗鎮天承府義堂社前，3日晚上發生鬥毆持槍事件！兩派人馬為了債務糾紛相約談判，不料，過程中一名男子突然掏槍，但疑似因不熟槍枝，該男並未擊發子彈，反而引起在場人士的不滿，人遭團團圍住毆打。

▲▼彰化北斗3日深夜發生鬥毆事件。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

北斗警方3日晚間11時許接獲民眾報案，北斗鎮一處廟宇前發生民眾鬥毆、持槍事件，隨即出動21名警力到場了解，發現現場停留約20餘人，逐一排查現場、調監視器畫面確認，雙方8人動手。

根據警方調查，劉男與周男疑似因線上博弈產生債務糾紛，雙方人馬相約3日晚間談判，原先談判過程尚稱平和，孰料，一名蕭姓男子突然掏槍，上完彈匣後拉滑套，做出對空鳴槍的動作。

雙方人馬見狀受到驚嚇，事後發現蕭男疑似因不熟悉槍枝操作，彈匣掉落地面，子彈並未擊發，現場人等憤怒瞬間被引燃，引發後續打架事件，造成3人受傷，其中一名吳男腿部受到輕傷、莊男手腿受傷，莊經送醫治療後已無大礙。

警方漏夜追查涉案的張男到案，開槍的蕭男仍在逃，目前總共9人到案，至於蕭男槍枝來源、下落，以及其背景仍有待人被查緝到案後才能進一步釐清，全案將依傷害、毀損、恐嚇等罪嫌移送地檢署偵辦。

▲全案依傷害、毀損、恐嚇等罪嫌移送地檢署偵辦。（圖／記者唐詠絮翻攝）