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妻「絕命毒藥」抹內褲…冷看丈夫下體潰爛　網驚：殺人於無形

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲男發現下體疼痛，一查被下毒。（示意圖／記者李佳蓉攝，並非新聞當事人）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江紹興一53歲的武姓男子日前突然發現下體皮膚破了，火辣辣地疼，就到當地醫院就診。醫院判斷是化學燒傷，沒想到武男隨後呼吸功能出現異常，同時伴有腎功能的損傷。化學燒傷怎麼會出現器官受損？醫生於是懷疑他中毒，家人報案後，警方的調查結果讓人大跌眼鏡。

警方調查得知，原來武男的老婆故意將他的內褲拿去泡含劇毒除草劑「百草枯」，以報復他。

武男與老婆關係一直不好，其後老婆偷偷用「百草枯」浸泡他的內褲，然後晾乾。百草枯浸泡曬乾後因為沒有味道，肉眼也看不出來，所以不易察覺有異。武男穿上這條毒內褲後，毒物不僅灼傷了陰囊部位的皮膚，還通過黏膜和皮膚滲入了人體。

一般來說，無傷口的皮膚接觸百草枯後，因為皮膚的吸收量很小，只要及時清洗，不會引起中毒。然而，由於生殖器是皮膚薄嫩、血管豐富的部位，加上清洗不易，男子因而出現灼痛感，幸好能及時在器官衰竭前就醫，才救回一命。

網友紛紛表示，「有這樣一個有文化有知識的媳婦，不知是悲還是喜呀！哎，問世間情為何物……」、「用如此方式，相當於想殺人於無形之中」、「根本是要斬草除根！」

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