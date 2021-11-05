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藍國際部副主任稱反萊豬影響台美經貿　綠幕僚：年輕幕僚無力不滿

▲▼黃裕鈞 講師。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃裕鈞。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨國際部副主任黃裕鈞日前坦言，反萊豬「某種程度上會影響到台美經貿談判」，民進黨國際事務幕僚認為，黃裕鈞身為國民黨主席朱立倫重要的國安外交幕僚，身負籌備國民黨駐美代表處的重大任務，但國民黨從去年底開始，一直在強推反美豬公投，甚至朱立倫把萊劑美豬說成毒豬，這樣反美豬的舉動，被視為反美的行為，恐讓他在與美方溝通處於「囧」境，難怪他會在接受訪問時，不經意吐露內心的真心話。

黃裕鈞4日接受網路節目訪問時坦言反萊豬「某種程度上會影響到台美經貿談判」，讓民進黨立委王定宇諷刺是吃了小叮噹的「誠實豆沙包」，戳破自己全黨的謊言。

民進黨國際事務幕僚直言，黃裕鈞身為國民黨主席朱立倫重要的國安外交幕僚，身負籌備國民黨駐美代表處的重大任務，因國民黨從去年底開始，一直在強推反美豬公投，甚至朱立倫把萊劑美豬說成毒豬，這樣反美豬的舉動，被視為反美的行為，恐讓他在與美方溝通處於「囧」境，也難怪，他會在接受訪問時，不經意吐露內心的真心話。

該幕僚說，完全理解這段期間藍營外交幕僚的「囧」跟尷尬，因為台北外交圈不大，外媒記者、各國駐台人員，加上兩黨的國際事務幕僚，私底下都相當熟悉，最近這段時間，國民黨拿美豬當作政治攻防議題，在很多外交聚會場合，這些國民黨的幕僚一但遇到這個話題，都表達無奈。

該幕僚指出，曾在有美國記者在場的聚會，有美國記者當面問曾在美國求學的藍營幕僚，在美國讀書時是吃素嗎？「同樣是FDA認證安全的美國肉品，你們說有毒，但變成疫苗時，你們卻希望台灣政府買更多？」這位幕僚只能尷尬傻笑，私底下則是表達自己也無法認同這種操作，畢竟阻擋美豬開放，或許可以造成民進黨對美關係的障礙，但對台美與各國間經貿的相互信任更是衝擊，更不要說國民黨的對美關係，想要得到進展也幾乎是不可能。

該幕僚分析，這次在媒體上表白真話的黃裕均，英文名字是Eric，跟朱立倫相同，因為熟悉國際事務，受到朱立倫相當的賞識，這次他在媒體上坦承反美豬會衝擊台美關係，不只因為真心話，更重要的是他現在還肩負籌備國民黨駐美代表處的工作，朱主席定調「美豬」就是「毒豬」，等於自己關上對美溝通的大門；黃裕均此番的表態，某種層面，也有替朱緩頰的意思。

據透露，藍營兩岸、國際事務幕僚之間，近期也因為美豬、中國軍事壓力以及國際挺台浪潮內部爭執不斷。例如朱立倫的「凡事『抗中保台』就要罷免的說法」，聽在對岸耳裡當然相當窩心，但面對國內外高漲的民主國家必須合作氣氛，國民黨把自己離主流民意越走越遠，也引發負責國際事務的年輕幕僚的集體不滿，讓他們有心想要幫國民黨的外交盡心的人，甚至有種懷憂喪志的無力感。

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