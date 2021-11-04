蔡英文一把抓六都　黃暐瀚：這是「保三望四」之策

▲民進黨中執會通過2022提名草案，由黨主席蔡英文徵召六都人選。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

備戰2022！民進黨日前於中執會通過2022提名草案，由兼任黨主席的總統蔡英文徵召六都人選，此舉引發正國會抗議，痛批秘書長林錫耀。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，蔡總統是希望把「亂局」壓下來，以「保三望四」之策：保高雄、台南跟桃園，強攻台北市，搶第四都。

黃暐瀚表示，「民主進步黨」直轄市長選舉，卻沒有「民主機制」，這還鬧不笑話嗎？黨內砲口指向秘書長林錫耀，但說真的，罵他幹嘛？罵他沒用，因為林錫耀只是在執行「小英的意志」。

黃暐瀚說，一直以來，民進黨都有「現任優先」的傳統。但，這只是傳統，沒有白紙黑字，誰說，尋求連任者，不能挑戰？2019年，賴清德都出面挑戰蔡英文，記得嗎？既然選總統都可以挑戰現任（尋求連任者）了，市長不給挑戰？太說不過去。

針對民進黨六都人選，黃暐瀚指出，最浮上檯面不掩飾的，當然就是台南市立委陳亭妃，可能出馬挑戰台南市長黃偉哲。總統現在把初選程序沒收，改成直接徵召，等同告訴陳亭妃「這局沒了，回家吧」！很明顯的，蔡總統是希望把「亂局」壓下來，免得黨內同志，繼續在黨內找敵人。

黃暐瀚分析，六都中，新北、台中，講大白話，民進黨「沒有機會贏」，怎麼提名，就交由總統徵召，說不定還可以平衡派系，或做做人情。高雄、台南「不能輸」也「很難輸」，總統出手干預，就是希望「沒有意外」，民進黨繼續綠色執政。所以，重點，就在桃園跟台北。

黃暐瀚強調，桃園是鄭文燦的本命區，如果被國民黨拿走，那文燦總統無望。所以，桃園不能輸！另外，台北市這次民進黨勝選的機會，其實遠比2018更高！因為柯文哲已經不能選了，而黃珊珊不是柯文哲。只要黃珊珊的支持度能有15％，而且保持不墜，最後2022的台北市長當選人，說不定，會來自綠營。

黃暐瀚認為，這是「保三望四」之策，保高雄、台南跟桃園，強攻台北市，搶第四都。六都一把抓，確實違反民主機制。但，如果真讓民進黨「保三望四」，那明年選舉之後，（民進黨內）不會有人記得，蔡總統曾經如何獨斷獨行。

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