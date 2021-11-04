　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文一把抓六都　黃暐瀚：這是「保三望四」之策

▲民進黨中執會通過徵召林靜儀補選人事案，主席蔡英文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會通過2022提名草案，由黨主席蔡英文徵召六都人選。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

備戰2022！民進黨日前於中執會通過2022提名草案，由兼任黨主席的總統蔡英文徵召六都人選，此舉引發正國會抗議，痛批秘書長林錫耀。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，蔡總統是希望把「亂局」壓下來，以「保三望四」之策：保高雄、台南跟桃園，強攻台北市，搶第四都。

黃暐瀚表示，「民主進步黨」直轄市長選舉，卻沒有「民主機制」，這還鬧不笑話嗎？黨內砲口指向秘書長林錫耀，但說真的，罵他幹嘛？罵他沒用，因為林錫耀只是在執行「小英的意志」。

黃暐瀚說，一直以來，民進黨都有「現任優先」的傳統。但，這只是傳統，沒有白紙黑字，誰說，尋求連任者，不能挑戰？2019年，賴清德都出面挑戰蔡英文，記得嗎？既然選總統都可以挑戰現任（尋求連任者）了，市長不給挑戰？太說不過去。

針對民進黨六都人選，黃暐瀚指出，最浮上檯面不掩飾的，當然就是台南市立委陳亭妃，可能出馬挑戰台南市長黃偉哲。總統現在把初選程序沒收，改成直接徵召，等同告訴陳亭妃「這局沒了，回家吧」！很明顯的，蔡總統是希望把「亂局」壓下來，免得黨內同志，繼續在黨內找敵人。

黃暐瀚分析，六都中，新北、台中，講大白話，民進黨「沒有機會贏」，怎麼提名，就交由總統徵召，說不定還可以平衡派系，或做做人情。高雄、台南「不能輸」也「很難輸」，總統出手干預，就是希望「沒有意外」，民進黨繼續綠色執政。所以，重點，就在桃園跟台北。

黃暐瀚強調，桃園是鄭文燦的本命區，如果被國民黨拿走，那文燦總統無望。所以，桃園不能輸！另外，台北市這次民進黨勝選的機會，其實遠比2018更高！因為柯文哲已經不能選了，而黃珊珊不是柯文哲。只要黃珊珊的支持度能有15％，而且保持不墜，最後2022的台北市長當選人，說不定，會來自綠營。

黃暐瀚認為，這是「保三望四」之策，保高雄、台南跟桃園，強攻台北市，搶第四都。六都一把抓，確實違反民主機制。但，如果真讓民進黨「保三望四」，那明年選舉之後，（民進黨內）不會有人記得，蔡總統曾經如何獨斷獨行。

其他人也看了這些新聞...

► 接棒陳柏惟！　民進黨正式徵召林靜儀「贏回正義」
► 將獲徵召參選中二立委補選　林靜儀：一定要有信心
► 民進黨正式徵召林靜儀　陳柏惟：這是我能給中二選區最好的禮物

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

ET快訊
國小女兒造句太誠實　媽媽被出賣大驚「毀了」
瀕危動物現身花蓮！　數量比台灣黑熊還少
百萬人擠爆《天堂W》　開服半天「紫變」玩家出爐
那邊沒洗「60年黃石垢」繞整圈！害妻狂感染　他傻眼：都生2孩
獨／鳳梨友11月大女嬰亡　生前遭「受虐型腦傷」關鍵曝
獨／鄧佳華狂失控　連千毅最後喊話了！
第13輪AZ第1劑加開！　最新預約人數出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

沈智慧談街舞激動落淚　陳玉珍不捨：舞跳不好但這是我們的心意

蔡英文一把抓六都　黃暐瀚：這是「保三望四」之策

民團叫陣蔡政府「辯論公投」：請執政黨勇於接受挑戰

氣候座談涉公投遭警「查水表」　國民黨：內政部淪政治情蒐大掌櫃

立法院遷建7地點曝光　南港兵工廠、土城看守所、台中成功嶺入列

蔣萬安衝街頭「反萊豬」：我站在第一線堅定捍衛食安

柯文哲再扯基捷經費增加　林右昌回擊：柯P又錯！台北端暴增最多

萬華30多歲男染疫「再採PCR陰、抗體陽」　北市安排16名接觸者採檢

陸委會研擬放寬兩岸交流限制　強調兼顧防疫措施

趙少康揭新加坡「先加入後開放」　打臉反萊豬不能入CPTPP的最佳例證

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

沈智慧談街舞激動落淚　陳玉珍不捨：舞跳不好但這是我們的心意

蔡英文一把抓六都　黃暐瀚：這是「保三望四」之策

民團叫陣蔡政府「辯論公投」：請執政黨勇於接受挑戰

氣候座談涉公投遭警「查水表」　國民黨：內政部淪政治情蒐大掌櫃

立法院遷建7地點曝光　南港兵工廠、土城看守所、台中成功嶺入列

蔣萬安衝街頭「反萊豬」：我站在第一線堅定捍衛食安

柯文哲再扯基捷經費增加　林右昌回擊：柯P又錯！台北端暴增最多

萬華30多歲男染疫「再採PCR陰、抗體陽」　北市安排16名接觸者採檢

陸委會研擬放寬兩岸交流限制　強調兼顧防疫措施

趙少康揭新加坡「先加入後開放」　打臉反萊豬不能入CPTPP的最佳例證

政大搖搖哥無害被逮vs刀客屢犯爽搭捷運　社會安全網SOP在哪？

元大台灣高息低波ETF估配3.15元　創歷年新高！

老公太有名！她PO居家照被酸「不敢相信是明星老婆穿搭」　正面回應

已領紙本五倍券占總金額28%　兌領銀行台銀居冠　

沈智慧談街舞激動落淚　陳玉珍不捨：舞跳不好但這是我們的心意

快訊／上海進博會開幕　習近平曝3大決心：中國全面履行入世承諾

蔡英文一把抓六都　黃暐瀚：這是「保三望四」之策

跟上美國腳步？央行理事：明年應考慮升息

新募基金不得投資軍工股！　金管會祭4大監管措施

88人第二劑莫德納打成AZ　9人身體不適「1女住院」

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

政治熱門新聞

快訊／迎戰「女版3Q」林靜儀　國民黨將派顏寬恒出戰

柯文哲「無視」監視器畫面曝光　網看完嗆爆呱吉：雙標打臉自己

藍營街舞片遭酸　沈智慧落淚：我快瘋了

綠營被她正到暴動！超仙正妹身分曝光

柯文哲曝公投心中想法「2好1壞」

基本工資配套今拍板　月薪族半年領6千

綠2022人選「黨主席掌握19席」　他轟蔡英文：何德何能敢獨裁？

周玉蔻揭顏家推動「刪Q」內幕：顏清標憂鎮瀾宮董事長職被拔掉

7旬阿伯拿剪刀刺人　北捷開罰1萬元

「女版陳柏惟無誤」　他爆：林靜儀請假8次有6次在政論節目

六都最胖城市曝光！黃偉哲回應了

民進黨2022提名條例4重點完整看

快訊／北市全面禁止電子煙、加熱菸　禁菸場所使用最高罰1萬

基本工資調漲配套　9月、10月營收年減二成可補貼

更多熱門

相關新聞

民進黨花5800萬宣傳公投　潘忠政失望...發300字聲明

民進黨花5800萬宣傳公投　潘忠政失望...發300字聲明

民進黨在今年6月30日國內疫情爆發期間，通過一項規模達5700萬元的特別預算案，其中包含因應公投所需的媒體宣傳和人事費用，近日宣布開300場下鄉說明會。對此，藻礁公投領銜人潘忠政今（4日）發出約300字聲明，痛批民進黨不願面對公民質疑，接受公開辯論。

綠2022人選「黨主席掌握19席」　他轟蔡英文：何德何能敢獨裁？

綠2022人選「黨主席掌握19席」　他轟蔡英文：何德何能敢獨裁？

民進黨2022提名條例4重點完整看

民進黨2022提名條例4重點完整看

林靜儀承擔！迎戰中二補選　蔡英文：一定贏過只想絆倒台灣的人

林靜儀承擔！迎戰中二補選　蔡英文：一定贏過只想絆倒台灣的人

遭嗆「王八蛋不要臉」　林錫耀：民進黨非一言堂

遭嗆「王八蛋不要臉」　林錫耀：民進黨非一言堂

關鍵字：

黃暐瀚民進黨六都

讀者迴響

熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

鄧佳華崩潰揚言「闖momo親子台自焚」！

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

「這7組號碼」槓龜2年：全選結果都沒中

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

理科先生親揭「不回台2原因」！

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面