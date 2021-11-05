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老闆娘提議尾牙「1人做1道菜」！　她苦嘆：沒人比我公司更奇葩

▲▼尾牙春酒應酬多閃酒有技巧。（圖／pxhere）

▲一年一度尾牙季將至，許多公司已經開始準備。（圖／pxhere）

記者陳怡靜／綜合報導

歲末年終將至，準備迎接尾牙季，許多公司已經開始著手規劃節目和摸彩，準備慰勞員工一年來的辛苦。一名女網友分享自身的奇葩尾牙經驗，她透露，公司只有三個人，去年老闆娘突然在上班時蹦出一句：「不然大家就去市場買菜！一人做一道，一起在公司裡面吃，比較溫馨！」文章一出，許多網友也分享超瞎的尾牙經歷，大嘆「年末的惡夢！」

原PO在《Dcard》以「沒人比我們公司更奇葩尾牙」為題分享，她表示，公司是屬於住辦合一，「老闆的家空一個客廳當辦公室，廚房（只會裝水用）和廁所是共用的」。原PO也說，剛進公司時觀察到，前同事最多待滿一年就離職，讓她不禁狠酸，「所有員工都有問題，老闆、老闆娘絕對沒問題的公司！」

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原PO接著說，去年尾牙季剛好她進公司滿半年，眼見各個公司都忙著籌備尾牙抽獎，這時闆娘卻突然語出驚人，「不然大家就去市場買菜！一人做一道，一起在公司裡面吃，比較溫馨！」她聽完後好氣又無奈。

▲▼網友分享尾牙奇葩經驗。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友分享公司超奇葩的尾牙。（圖／翻攝自Dcard）

對此，不少網友直呼，「這太爛了吧！不如不要辦」、「尾牙明明就是感恩大家這一年以來的辛苦，結果在某些公司卻變相成為老闆的一種娛樂節目，還要求員工上台表演娛樂老闆，工作已經夠累了，老闆你到底還想怎樣」，也有許多人心有戚戚焉，分享尾牙的奇葩經驗，「我在補習班上班，主任也說新進人員在尾牙的時候要表演才能參加抽獎」、「我們尾牙每個人都要上去唱歌（不能開導唱）還要大合唱⋯⋯超尷尬！」

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