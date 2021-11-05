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第11批BNT今晨6：26飛抵桃機　郭董「今年到貨800萬劑」達標

記者黃翊婷／綜合報導

台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，第11批將在今日（5日）清晨6時26分運抵桃園機場。目前國內累積到貨773.78萬劑BNT，若再加上第11批，應該可以達到當初鴻海創辦人郭台銘訂下「今年到貨800萬劑」的目標。

▲▼ 華航冷鏈物流。（圖／中華航空提供）

▲第11批BNT一樣由華航CI62貨機載運抵台。（圖／中華航空提供）

據了解，第11批BNT疫苗同樣由華航CI-62航班載運，班機預定在5日清晨6時26分抵達桃園機場，到時將在完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。

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而根據指揮中心統計，截至10月29日統計，國內目前累計到貨的BNT劑量達到773.78萬劑，已經超過3家民間企業捐贈的疫苗總額半數。而鴻海創辦人郭台銘曾透過臉書向國人報告，預計今年會爭取到800至900萬劑BNT，每週大約會有70、80萬劑到貨，至少到11月都是週週不間斷。

前10批到貨數量分別為首批9月2日93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑、第4批10月1日67萬劑、第5批10月4日27萬劑、第6批10月7日88.92萬劑、第7批10月8日88.92萬劑、第8批10月14日82.7萬劑、第9批10月28日90.21萬劑，以及第10批91.03萬劑。若再加上即將運抵的第11批，累計總數應該可以突破800萬劑。

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第11批BNT今晨6：26抵台　郭董「今年到貨800萬劑」達

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