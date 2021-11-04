立陶宛與台灣「互設代表處」　立國總統：拜登保證全力支持

▲立陶宛總統瑙塞達。（圖／翻攝自Gitanas Nausėda臉書）

文／中央社

立陶宛總統瑙塞達會晤美國總統拜登後表示，讓台灣以台灣名稱設處，代表立陶宛追求獨立外交路線，拜登已承諾支持。立陶宛與台灣將在近日互設代表處。

「波羅的海通訊社」（BNS）今天報導，瑙塞達（Gitanas Nausėda）表示，1日在蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26），曾與拜登進行非正式會談，尋求美國支持立陶宛的中國政策，拜登回應說他很關心，並保證美國願全力支持立陶宛。

瑙塞達強調，允許台灣以台灣的名稱成立代表處，代表立陶宛追求獨立外交的路線，並不違反「一個中國」政策。

他說，立陶宛目的是與其他區域和國家建立文化和經濟的關係，無意挑起衝突。

上月底，國家發展委員會主委龔明鑫率領的考察團訪問立陶宛，在半導體等領域簽署6項合作備忘錄（MOU），為雙邊的經貿合作奠定基礎。台灣與立陶宛並規劃在今年底、明年初互設代表處。

不過，與台灣擴大往來，也讓立陶宛與中國的關係跌入谷底，並引來中國的報復，立陶宛企業抱怨對中的出口因此受到影響。

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