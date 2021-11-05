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台灣正在暴風雨前寧靜　沈政男模擬迪士尼疫情「1狀況完蛋」

記者黃翊婷／綜合報導

上海迪士尼近日因為出現確診者足跡，近3.4萬名遊客必須做PCR檢測才能離開。衛福部草屯療養院醫師沈政男4日臉書PO文表示，雖然我國新冠肺炎本土疫情已經「連續實質零確診59天」，但如果迪士尼的狀況發生在台灣，會有2種情境，而台灣已經踏上國境解封之路，「現在到12月中，注意了，可能是暴風雨前的寧靜。」

桃園國際機場、桃園機場、地勤、行李、親子旅遊、候機、行李箱、安檢。（圖／資料照）

▲台灣已經踏上國境解封之路。（圖／ETtoday資料照）

沈政男提到，指揮中心公告4日新增1例確診，但其實台灣本土疫情已經連續實質零確診59天，防疫就像打公投戰、選戰，要根據科學，比如最近有人相傳「10天以後感染力就會下降」，這是錯誤的，這句話的前題是已經發病，若是在入境當日才感染，加上超長潛伏期，這個人在「10+4」的後4天發病，傳染力絕對不會太低。

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至於為何會有企業家的太太驗出陽性，沈政男分析，從ct值來看應該是太太傳給企業家，這就是將來解封以後突破性感染會演的劇本，「你如果是打兩劑AZ，突破性感染比率高達五成。當然，九成是輕症，但如果是老人家，重症比率就會明顯增高。」

沈政男接著分享，新英格蘭期刊剛好同時刊出莫德納與BNT在施打4個月以後的保護力，結果都維持得很好，有高達八成五到九成以上，所以到目前為止，民眾打過mRNA疫苗不用追加第三劑，尤其是打過兩劑莫德納的人，但老人家或免疫較弱的族群另當別論，「至於打兩劑AZ的人，第三劑有機會就去打mRNA疫苗吧。」

▲▼新光三越百貨周年慶首日,大批民眾湧入消費,新光三越台北南西店,群聚,逛街,人潮,人流,解封,百貨零售業,血拼,購物,商場,消費,買氣,南西商圈。（圖／記者李毓康攝）

▲沈政男呼籲國人不要對疫情掉以輕心。圖為百貨公司周年慶的人潮。（資料照／記者李毓康攝）

而關於上海迪士尼以及中國、新加坡再現疫情一事，沈正男認為，台灣如果解封，可能也會遇到同樣的問題，因為大家已經掉以輕心了，「上海迪士尼出現一個陽性遊客，馬上封園驗了幾萬人？你現在驗，根本還是潛伏期啦！這樣大規模封鎖與普篩，久了就累了，就會認定『清零不可能』」，可以藉由電信足跡來追蹤接觸者，台灣的細胞簡訊也是可供參考的經驗，「事實證明讓時空重疊者自我監測，主動回來篩檢，是一個可行的方法。」

那麼，萬一迪士尼的狀況發生在台灣呢？沈政男提到，零星案例出現時就應該趕緊撲滅病毒，如果釀成大規模群聚，就要拉到檢疫處所隔離，絕對不能留在社區或家中；第二個情況是案例數量超過檢疫與隔離量能，「就會完蛋！」這時留在家中會繼續傳染給家人，「怎麼辦？下一招就是三級警戒，讓家戶感染自己燒光，但不要傳播到社區。」

沈政男說，若撲滅病毒的速度大過病毒從國境漏進來的速度，解封之後還是有可能維持清零，「現在，其實台灣已經踏上國境解封之路了，雖然你可能沒有警覺。現在到12月中，注意了，可能是暴風雨前的寧靜，大家把握這幾個禮拜，要聚餐，要旅遊，或者開會，趕緊去進行吧！」

●本文已取得沈政男醫師授權。

今天新增1例。 媒體又說：加零中斷！ 其實不是啦，而是連續實質零確診五十九天了。 現在，疫情退燒了，於是朝野轉為關注公投了。在我看來，防疫跟打公投戰與選戰的要領是一樣的：要根據科學。 如果一年前跟一年後，反萊豬民意都是將近七成，這代...

沈政男發佈於 2021年11月4日 星期四

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