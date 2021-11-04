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新北推深澳漁港食魚體驗　自己動手作「透抽一夜干」

▲新北推食魚教育文化體驗 動手作美味「透抽一夜干」。（圖／新北市漁業處提供）

▲新北推深澳漁港食魚體驗，自己動手作「透抽一夜干」。（圖／新北市漁業處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區「深澳漁港」為重要的漁業作業基地，漁產多樣豐富，新北市政府為推廣食魚教育文化，辦理「深澳漁港食魚體驗」課程活動，並邀請民眾參加，活動中教導民眾漁獲初級加工知識及體驗娛樂漁船海釣，了解漁產品「從產地到餐桌」的過程，進一步體認到海洋文化。

新北市漁業處為推廣食魚教育，辦理「深澳漁港食魚體驗」課程，邀請經驗豐富的漁村媽媽，教導民眾如何製作美味的透抽一夜干，並推廣食魚教育及教導初級加工知識，廣受參與民眾的好評，因此公布透抽一夜干的製作流程。

▲新北推食魚教育文化體驗 動手作美味「透抽一夜干」。（圖／新北市漁業處提供）

▲民眾出海體驗海釣。

透抽一夜干製程，先將透抽從肚子中間剪開，捏住黑色的墨囊向尾部拉，即可將所有內臟取出，並且將透抽的眼睛及嘴巴（俗稱龍珠）一併取出；初步處理後的透抽泡入鹽水中約3分鐘後取出，以竹籤固定透抽兩側，避免曬乾時因脫水而扭曲，最後綁上繩子將一夜干放置太陽下曝曬，即可完成。

深澳漁港最著名的娛樂漁船產業，出海體驗海釣，並請專業漁民教導民眾如何使用釣竿釣取魚獲。結合食魚教育與海釣體驗，從海釣捕獲魚隻到漁產品初級加工，從產地到餐桌，有系統的教導民眾食魚知識，讓民眾往後享用海鮮美味的同時，也能同時理解海鮮背後的生產過程及相關食魚知識。

漁業處長張麗珍表示，新北市擁有豐富的海洋資源，市府長年推廣食魚教育，希望藉由本次課程，推廣更多民眾學習食魚教育，讓四面環海的海島台灣民眾，不只有海鮮文化，而是更具教育意義的食魚文化與海洋文化。透抽一夜干製作連結網址：https://reurl.cc/n5ldLd

▲新北推食魚教育文化體驗 動手作美味「透抽一夜干」。（圖／新北市漁業處提供）

▲製作透抽一夜干。

▲新北推食魚教育文化體驗 動手作美味「透抽一夜干」。（圖／新北市漁業處提供）

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