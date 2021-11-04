快訊／中山醫院前院長涉「掩護陸女來台賣淫」　深夜移送北檢複訊

▲北市中山醫院前院長李偉政涉嫌勾結旅行社，深夜移送北檢複訊。（圖／記者黃哲民攝）

記者柯沛辰、黃哲民／台北報導

案外案！國內知名血液腫瘤科權威、中山醫院院長李偉政，2016年至2019年涉與長榮旅行社勾結，用不實健檢資料讓陸籍女子入境賣淫，再以低價診療配合拆帳，從中賺取價差，違反《兩岸人民關係條例》，深夜移送台北地檢署複訊。

台北地檢署4日指揮調查局台南市調處、移民署台南市專勤隊兵分五路，共同偵辦搜索涉案中山醫及旅行社等4處，並約談中山醫院前院長李偉政、旅行社徐姓負責人及醫院沈姓女員工共5人到案說明。

內政部規定，陸籍人士來台健檢，若非醫學中心需要1萬5千元，醫學中心則須2萬元，但中山醫院前副院長李偉政涉嫌在2016年到2019年勾結旅行社讓陸籍女子入境，並指示沈姓女秘書開立1萬多張不實收據，浮報健檢金額。

北市中山醫院前院長李偉政為國內知名血液腫瘤科癌症權威，畢業於國防醫學院，在三軍總醫院擔任血液科主任、為恭紀念醫院血液腫瘤主治醫師，專長是血液腫瘤科疾病、腫瘤及癌症等，卻捲進陸籍女子賣淫案。

由於李偉政涉嫌重大，4日深夜被移送台北地複訊，不排除強制處分。

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