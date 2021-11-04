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快訊／中山醫院前院長涉「掩護陸女來台賣淫」　深夜移送北檢複訊

▲▼台北中山醫院前院長李偉政涉犯兩岸人民關係條例到台北地檢署應訊。（圖／記者黃哲民攝）

▲北市中山醫院前院長李偉政涉嫌勾結旅行社，深夜移送北檢複訊。（圖／記者黃哲民攝）

記者柯沛辰、黃哲民／台北報導

案外案！國內知名血液腫瘤科權威、中山醫院院長李偉政，2016年至2019年涉與長榮旅行社勾結，用不實健檢資料讓陸籍女子入境賣淫，再以低價診療配合拆帳，從中賺取價差，違反《兩岸人民關係條例》，深夜移送台北地檢署複訊。

台北地檢署4日指揮調查局台南市調處、移民署台南市專勤隊兵分五路，共同偵辦搜索涉案中山醫及旅行社等4處，並約談中山醫院前院長李偉政、旅行社徐姓負責人及醫院沈姓女員工共5人到案說明。

內政部規定，陸籍人士來台健檢，若非醫學中心需要1萬5千元，醫學中心則須2萬元，但中山醫院前副院長李偉政涉嫌在2016年到2019年勾結旅行社讓陸籍女子入境，並指示沈姓女秘書開立1萬多張不實收據，浮報健檢金額。

北市中山醫院前院長李偉政為國內知名血液腫瘤科癌症權威，畢業於國防醫學院，在三軍總醫院擔任血液科主任、為恭紀念醫院血液腫瘤主治醫師，專長是血液腫瘤科疾病、腫瘤及癌症等，卻捲進陸籍女子賣淫案。

由於李偉政涉嫌重大，4日深夜被移送台北地複訊，不排除強制處分。

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