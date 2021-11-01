68位諾貝爾得主出席上海科學家論壇　百位小科學家對話全球菁英

▲世界頂尖科學家論壇最重要的分場活動「科學T大會」率先登場。（圖／翻攝世界頂尖科學家論壇）

記者魏有德／綜合報導

第四屆世界頂尖科學家論壇今（1）日於上海自貿區臨港新片區舉行。與會菁英包括68位諾貝爾獎得主在內的131位全球頂尖科學獎項獲獎者、數十位大陸兩院院士、132名各國頂尖青年科學家和百位「小科學家」等，出席人員透過線上及線下模式，跨越全球百城14個時區。

▲大會將小科學家們提出的11道難題用基因密碼封存。（圖／翻攝世界頂尖科學家論壇）

《澎湃新聞》報導，世界頂尖科學家協會主席、2006年諾貝爾化學獎得主羅傑·科恩伯格（Roger David Kornberg）再次專程來到上海接受隔離後出席會議，他表示，「世界頂尖科學家社區的建設，是頂科事業邁出的堅實一步。世界頂尖科學家協會和論壇將繼續踐行推動基礎科學、倡導國際合作、扶持青年成長等三大使命，為中國和世界各地年輕科學家提供支持。」

▲2013年諾貝爾化學獎得主邁可・列維特（Michael LEVITT）。（圖／翻攝世界頂尖科學家論壇）

據了解，世界頂尖科學家論壇中的科學T大會，是專門打造給年輕的全球「小小科學家」直接對話全球菁英的平台。在科學T大會上，世界頂尖科學家協會副主席、2013年諾貝爾化學獎得主邁可・列維特（Michael LEVITT）表示，隨著經濟全球化和社會資訊化的深入發展，科技創新已成為重塑世界格局、創造人類未來的關鍵變量，「許多基本前沿科學領域正在產生重大的新突破，以人工智慧和基因編輯為代表的新興技術也在突飛猛進，加強國際科技交流，有利於加快新一輪科技革命和產業改革的步伐。」

▲小科學家在科學T大會上完成的「桌布宣言」。（圖／翻攝新民晚報）

在菁英科學家的見證下，與會的小科學家共列出11道未解難題給未來的自己，期盼在科研的道路上做出突破，這些問題也被編譯成基因密碼封存。此外，在進行科學T大會「科學第一課」時，華師大化學與分子工程學院教授姜雪峰就提醒與會同學，用桌上的馬克筆在桌布上盡情揮灑。這份「桌布宣言」也是論壇為小科學家們設立的「彩蛋」之一，期待科學後浪們勇敢表達。