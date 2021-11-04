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社會 社會焦點 保障人權

求和不成驚見前女友已有新歡　男怒咬她腹部「要留印記」下場曝

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲嘉義一名葉姓男子欲和前女友復合不成，竟爆打前女友，狠抓她的頭去撞地板。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫xframe）

記者林冠吟／嘉義報導

嘉義一名葉姓男子和前女友分手後，葉男因想和前女友復合加上財產分配問題，明知前女友已不願和他聯繫，但他竟未經前女友同意，獨自闖進前女友的住處欲和她討論財產分配事宜，2人因而發生口角，葉男憤怒之下怒甩前女友巴掌，前女友情急之下打電話向現任男友求救，卻也讓葉男驚覺前女友已結交新歡，讓他越發惱怒，爆打前女友並抓著她的頭狠撞地板。嘉義地院審理後，刑事部分依法判葉男應執行有期徒刑6月，得易科罰金；民事部分則判葉男須賠償前女友17萬餘元。

葉姓男子去年10月和女友因故分手後，心有不甘的葉男因想和前女友復合，加上一台小貨車的歸屬問題，葉男明知前女友在2人分手後不願再和他有所聯繫，卻仍在去年10月30日，未經前女友的同意，擅自打開未上鎖的大門，闖進前女友的2樓的房間。

葉男進入後，發現前女友正在睡覺，先是詢問她是否有意願復合後，再和前女友2人討論小貨車的歸屬問題時，因2人認知不同而發生口角爭執，在前女友決定打電話給現任男友聯絡求救時，葉男竟將前女友推進房間內，朝她狂甩巴掌並掐住她的頸部。

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲葉男在發現前女友和他分手已結交新歡，更為惱怒，一把奪過前女友的手機當場摔爛。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）

前女友的現任男友接通後，發現電話有爭吵聲及女友的求救聲，察覺有異，立即報警處理，卻也因此讓葉男驚覺前女友已另結交新歡，頓時醋勁大發，狠摔前女友的手機、將她的頭抓住撞向地板，並撕咬她的右腹部，造成前女友渾身上下傷痕累累，亦有腦震盪情形；事後，前女友的現任男友也聞訊趕到，怒持無殺傷力之鎮暴槍嚇阻葉男，直到警方抵達。

訊據時，葉男向檢察官坦承確實有前往前女友的住處，也有摔手機的舉動，但強調那是支手機是從前女友現任男友身上搶來的，他是後來才知道那支手機是前女友的，指稱他只有和前女友在屋外講話，根本沒有進屋內上到2樓。

前女友事後則向檢察官證稱，她和葉男分手後，即封鎖所有和葉男的聯絡方式，當天上午她隱約聽到有人叫她的聲音，睜開眼才發現葉男坐在床邊對她說「要跟他走還是留在這裡」，後來2人因小貨車歸屬問題發生口角，她打給現任男友求救，葉男發現她交男友了後，往她腹部狠咬，說要「留下印記」等語。

嘉義地院審理後認為，葉男未能理性和前女友分手後所產生糾紛，明知前女友無意再和其互動，卻仍闖入前女友的房屋，嚴重破壞前女友居住生活安寧並造成其極大壓力，且在談判過程中葉男和前女友發生口角，葉男竟利用自己的身材優勢對前女友施暴，在得知前女友已有新歡時，更未能尊重前女友自分手後有另行結交朋友的自由，足見其自我控制能力欠佳，法治觀念薄弱，且其至今仍否認犯行，更未與前女友達成和解，刑事部分依侵入住宅、強制等罪，判葉男應執行有期徒刑6月，得易科罰金；民事部分則判其應賠償前女友17萬餘元。

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