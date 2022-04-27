看不慣學弟廢、爛　北市警當街國罵「給你18支很簡單」下場曝

▲北市警察學長不滿學弟把工作交給實習生，痛罵三字經遭起訴公然侮辱。（示意圖／記者翁伊森翻攝）

記者劉昌松／台北報導

前台北市警中山分局大直派出所陳姓警員，因為看不慣李姓學弟工作態度比較懶散，在搭檔執行巡邏勤務時發生口角，陳姓學長當著警專實習生的面，巴李姓學弟的安全帽，嗆聲「廢」、「爛」、「要給你18支很簡單」，李姓學弟不滿提告，驚動所長出面調解不成，台北地檢署27日依公然侮辱起訴陳姓學長。

據了解，陳姓學長和李姓學弟目前都已調離原單位，2人是在1月16日凌晨時，各自騎乘警用機車，搭檔前往明水路一帶巡邏，其中李姓學弟後座載著1名男實習生，男實習生因為好奇，想試試看最新的巡邏用QR Cord，李姓學弟就把掃描器借給實習生去完成巡邏簽到。

之後2輛警用機車繼續往前騎了一陣子停下來，陳姓學長數落了李姓學弟幾句，認為李姓學弟不該把自己的工作交給別人去做，李姓學弟不滿被念而嗆聲：「靠北啊」，陳姓學長暴氣說李姓學弟「最廢」、「懶」、「要給你18支很簡單(指18支申誡會達到警察免職門檻)」，實習生看到衝突一幕，嚇得不知所措。

李姓學弟完成巡邏任務後，堅持要告學長涉嫌妨害公務、加重公然侮辱、恐嚇、傷害等罪，連派出所長都親自出面斡旋緩頰，但雙方仍不願和解。

檢察官勘驗陳姓學長提供的密錄器，當時雙方機車都停在路邊，並非執行勤務，雖然陳姓學長有巴李姓學弟的頭，但當時學弟戴著安全帽，也沒有驗傷證明，至於恐嚇要記申誡部分，李姓學弟還回話「要弄就去弄」，也不像有在害怕。全案最後認定陳姓學長用三字經罵學弟廢、懶等部分，涉嫌公然侮辱罪。