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疫情比惡魔可怕？　羅馬教廷下令暫停驅魔服務

全球眾多驅魔師接獲教廷通知，不可為確診者進行驅魔儀式。（示意圖，翻攝Pexels ）

圖文／鏡週刊

上週在羅馬舉行的第15屆國際驅魔師大會（Exorcists Convention）中，鑿於全球新冠肺炎疫情嚴峻，羅馬教廷對此破天荒宣布，要求所有神父自保，日後即便接獲請求，也不得為確診的信徒進行驅魔儀式，並已對此發出公告，形同因疫情暫緩天主教百年歷史，引起了世人一陣熱議。

據外媒報導，上週在梵蒂岡舉行的第15屆國際驅魔師大會中，約有400位專業的驅魔師接獲通知，日後不可為患有新冠肺炎的信徒驅魔，一位西班牙的神父米格爾馬汀（Miguel Martin）說：「隨著全球疫情爆發，我們每天接到大量的邀約，請求我們登門協助，但羅馬教廷已正式宣布，禁止我們為確診的患者驅魔。」

驅魔儀式在西方國家已有數百年歷史。（示意圖，翻攝Pexels ）

另一位出席活動的義大利神父吉安馬特羅吉奧（Gian Matteo Roggio ）也表示：「我們意識到驅魔服務需求暴漲，因為全球疫情大流行，令人們更容易受到撒旦或邪靈影響心智，許多人為此患有抑鬱和焦慮，人們的生活、工作也遭重創，他們感受到命運被別人主宰，而不再是由自己掌握，這是一場空前的大危機。」

除了廣邀訓練有素的驅魔師，本次大會也首度為民間人士開放，邀請了許多從事心靈諮商、精神科醫學的信徒參與，因為信仰與醫學間的衝突，近年逐漸在天主教浮上檯面，日前菲律賓的一位神父羅納度（Ronaldo Ablong），率領多位牧師周遊當地社區，手持聖水為許多患者驅魔，便因此舉有藐視現代醫學之嫌，遭到許多人的謾罵。

梵蒂岡對驅魔師的培訓，有一套嚴格的指導方針，唯有資深的神父、牧師有受訓資格，除了要嫻熟天主教教義，還要經過一定的醫學訓練，因唯有醫生排除了所有潛在精神疾病後，牧師才能視其為「惡魔附身」，接手醫生進行驅魔的工作，義大利波隆納大學（University of Bologna）的費爾南達教授（Fernanda Alfieri ）曾透露，隨著文化習俗改變，精神科醫師在驅魔的過程中，地位也日益重要。


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