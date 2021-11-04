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日本新冠疫情驟降能撐多久？「病毒自我毀滅說」待驗證

文／康健雜誌　張淑芬編譯

日本新冠疫情在兩個月內像坐雲霄飛車，新增病例從9月日增2萬多，11月初驟降剩2百多。百倍差距的背後，傳出和Delta病毒自我崩壞有關。目前入境日本已經鬆綁，但不包括觀光客。疫情緩解之餘，還有哪些防疫隱憂？

日本宣布從8日開始鬆綁邊境，針對完整接種疫苗（BNT、莫德納、AZ）的短期商務人士、留學生、技術人員，入境後的隔離天數從10天縮減至3天，且第4天起的PCR檢測結果為陰性，就能搭乘大眾運輸工具與外出聚餐。另外原本1日3千5百人的入境人數上限，中旬之後也將增加至5千人。

讓不少日本迷失望的是，這一波鬆綁對象尚未納入觀光客，想要到日本玩，還得再等等。

疫情爆發近2年，日本總共經歷過5波疫情爆發。入夏以來的第5波疫情，確診數每天以萬人起跳，一度逼近2萬5千人。然而9月將盡，病例數卻像溜滑梯，一路驟降到日增平均2百例。中間發生了什麼事？一開始連日本官方都摸不著頭緒。

Delta變異太快、自我崩解，進而阻斷疫情？

日本國立遺傳學研究所和新潟大學10月發表的研究，發現Delta病毒變異速度太快，導致無法再增殖，為疫情驟降提供部分的思考指標。

研究發現，就在8月下旬疫情高峰之際，Delta病毒中負責修復變異基因的非結構性蛋白酶「nsp14」，因為受到人體內一種名為「APOBEC」酵素突變的交互影響，造成nsp14無法修復基因，進而阻斷病毒複製繁殖的能力。研究發現，在東亞和大洋洲，很多人體內都有這種APOBEC。

無論人體或病毒細胞，都具有修復傳物質、以修正變異基因的能力。這項研究結果顯示，新冠病毒變異過程中，需要nsp14的修復，一旦連nsp14都發生變異，病毒也終將走向滅亡，對於人體的感染作用自然大幅下降。

日本學者指出，這項研究還需要參照其他國家的疫情結果，才能獲得進一步的驗證。而根據NHK電視台綜合各大防疫專家的分析指出，這一波疫情的舒緩，主要還是和疫苗接種、防疫政策、國民積極防疫有關。

日本疫苗接種保護力，開始生效

截至10月底，日本完成兩劑疫苗接種的人口比例超過71％，其中65歲以上的高風險群佔了9成，40歲以上的青壯年人口接種比例也都超過7成。

國立感染症研究所指主任谷口清州指出，疫苗接種率大幅升高的時間點，正好是疫情最嚴重的時候。由於疫苗接種後約兩周時間就會產生保護力，有效預防感染數的增加，形成確診數大幅下滑的現象。

7月底以來，日本新增病例屢創新高，幾乎拖垮醫院量能，無法求醫而在家病逝的人數增多，激起民眾積極配合防疫，包括外出勤戴口罩、不群聚等，加上天氣不再酷熱，室內環境較能達到空氣流通的條件，京都大學環境衛生學教授西浦博指出，這些都是有效降低接觸感染、減少病例數的做法。

冬日將至，日本嚴防第6波疫情

▲日本疫情趨緩，和疫苗覆蓋率達9成，以及民眾防疫意識提高有關。（圖片來源／Unsplash）

隨著確診數減少，日本全面鬆綁疫情警戒，不過專家也提醒，隨著冬天來臨，密閉室內群聚恐怕會增加感染機率，要小心另一波疫情來襲，防疫仍不能過度樂觀。

美國一項調查也指出，全球疫苗覆蓋率仍不穩定，病毒專家建議盡量減少不必要的國外旅遊、避免出席大型的婚禮或節慶聚會、餐廳內用餐或看電影要注意社交距離。即使打了疫苗，也要隨時戴口罩，才有可能在每一次的疫情高峰中保護好自己與他人。

資料來源：Reuters、Japan Daily News、NHK、Breaking Latest News

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章

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