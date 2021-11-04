神秘「三角形黑洞」太懸疑？　太平洋「地心入口」有了神解答

美國一位網友日前搜索Google地圖時，竟意外在太平洋海面中，發現一個三角形「神祕黑洞」。

圖文／鏡週刊

據外媒報導，一位代號為 「Kokoblocks 」的網友日前發問，表示在Google地圖中看到一詭異的「神祕黑洞」，引起網友一陣熱議，有人推測應是機密的軍事基地或監獄，因設施性質較敏感，才被官方「模糊處理」隱藏，避免洩漏地理位置和構造，也有自稱是學者的網友表示，可能是地下火山噴發的熔岩，掩蓋了整座島嶼後，才讓表面看似是一片黑色的。

但已有外媒聯繫專家後提出解答，地圖中的詭異「神祕黑洞」，其實是太平洋島國吉里巴斯（Republic of Kiribati）的無人環礁，名稱為「東方號島」（Vostok Island），屬於萊恩群島（Line Islands）的一部份，而會在地圖上呈現黑色，則是因環礁上茂密的原始叢林，實際上是非常深的綠色，但透過Google地圖俯瞰才呈現黑色。

「東方號島」位於弗林特島（Flint Islands）西北方158公里處，面積約0.24平方公里，最高點海拔高度5公尺，座標為10.06°S，152.31°W，島嶼在西元1820年由俄羅斯探險家 法比安將軍（Fabian Gottlieb von Bellingshausen ）首次發現後，便以他乘坐的海軍戰艦「東方號」（Vostok）命名該島，島上至今無人類居住的紀錄。



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