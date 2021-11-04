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台東聲音藝術節國際影展片接力放映　來美術館「聽聲音看故事」

▲聲音藝術節即將登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲聲音藝術節即將登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「2021台東美術館聲音藝術節」系列活動最終2場將於11月6、7日舉行，活動包含聲音敘事影展及跨域聲音展演市集2大亮點，另外聲音裝置創作展覽將於11月7日開幕，展期至年底，民眾可在美術館戶外草地區體驗，一起來到美術館聽聲音看故事。

縣長饒慶鈴表示，聲音藝術或許是大家較陌生的藝術領域，希望透過藝術節的多元活動內容，以較平易近人的方式從中認識聲音。今年聲音藝術節邀請聲音藝術家鄭琬蒨、洪梓倪駐館創作，鄭琬蒨2018年發起《聆聽老靈魂》計畫，在多個城市走訪中，關注長者記憶，蒐錄許多偶遇行人哼唱的旋律，並將其經驗運用在駐館創作；活躍於日本、台灣2地的洪梓倪，在駐館期間發現台東的日常聲響相當豐富，印象最深刻的便是戰機劃破天際的震撼，以此作為創作基底，裝置將設置在美術館樹屋中。

文化處指出，聲音敘事影展開幕片《黑白鄧南光》結合了歷史影像與即興演奏，邀請爵士好手謝明諺與林華勁以現場即興的方式來重構影像與聲音的關係，引領新的聆聽、觀看的路徑。11月5、6日將播映《被消失的存在》、《一切堅固的終將煙消雲散》以及《工寮》，其中2部為台灣國際紀錄片影展（TIDF）得獎影片，每場放映結束皆搭配映後座談，有興趣的民眾可以在藝術節期間至台東美術館免費欣賞。

除了聲音敘事影展，11月6、7日將邀請Shwapm的電音+DJ、潘巴奈+Gina+巴鵬瑋的實驗音樂＋行為演出、幽法帶來電音+人聲、周美君電子琴演出，以及巴賴+Viktor Schramek /吉他+鼓，精彩可期，並串聯由台東大學所組織的校園創意市集一口灶夜市，結合在地美食、體驗與文創攤位，歡迎這週末到美術館「回聲記憶」。

另11月7日將有2位聲音藝術家鄭琬蒨、洪梓倪的駐館創作展覽開幕，以及「聽見了聲音，於是看見了故事」聲音創作論壇，邀請到相關領域的專家、學者們參與發表討論，透過當代聲音藝術論壇的聚焦強化聲音藝術與場域的連結，有興趣參與的民眾可上活動臉書https://www.facebook.com/Echoicsoundart 報名。

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