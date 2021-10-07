鬼滅之刃、MOOMIN齊聚南台灣　夢時代寵粉滿3000抽現代汽車

▲高雄夢時代寵粉無極限！週年慶祭出超強優惠，民眾爽賺回饋之外，消費滿3000元還有機會把汽車開回家，另外超人氣MOOMIN、鬼滅之刃與天竺鼠車車都在這，讓粉絲們驚喜連連，大人小孩買得划算、玩得開心。（採訪撰稿／記者陳珊珊；攝影剪輯／記者謝婷婷）

記者陳珊珊／高雄採訪報導

南台灣超殺，眾所期待的夢時代週年慶再次祭出超強優惠！不僅有超可愛MOOMIN、人氣動漫鬼滅之刃，連天竺鼠車車都進駐夢時代，好拍好逛再賺優惠。開跑就祭出指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元，全館指定消費滿3,000元送400元，超殺優惠吸引滿滿人潮 。

▲夢時代週年慶祭出超殺優惠吸引滿滿人潮。（圖／記者謝婷婷攝）

▲超可愛的MOOMIN在一樓和大家打招呼。（圖／夢時代提供）

超可愛的MOOMIN就在高雄夢時代和大家打招呼，大小朋友都開心到不行，現在每週還有不同的滿額會員來店禮，像是繽紛的魔幻點點硅藻土軟式地墊、療癒森林多功能摺疊桌，還有可愛山系抱枕毛毯組，每款會員來店禮都萌度爆棚又超實用，粉絲們搶著要收集。

▲每週不同的MOOMIN滿額會員來店禮，讓粉絲搶著要收集。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾林小姐分享，「我很喜歡MOOMIN，我覺得MOOMIN很可愛！因為知道夢時代有快閃店，所以今天特別來逛，這邊商品很多很豐富。我今天想買福袋，因為它裡面有很多東西，感覺打開後會有滿滿驚喜！夢時代週年慶現在也有MOOMIN的會員來店禮，我會想要收集，因為每一樣都還滿實用、滿可愛的」。

▲全館累計消費滿3000元，有機會將HYUNDAI汽車開回家。（圖／記者謝婷婷攝）

夢時代週年慶超有感抽獎，趕快筆記！活動期間，全館累計消費滿3000元，就有機會帶走舒壓按摩椅等好禮，最大獎直接讓你把市值逾70萬元的HYUNDAI年度話題限定車款開回家！而行動支付 icash Pay最划算，買6000元再送400元。

▲使用icash Pay最划算，消費滿6000元就送400元。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾楊小姐說：「我今天想說趁著夢時代週年慶來買一下家電類，因為現在買最划算，或是有一些週年慶時才有的化妝品優惠組合，必須現在來搶！真的滿好逛、滿好買的。我都是用icash Pay，因為它消費滿6000元有多送400元，覺得很划算、很有感，我能多買一些東西，或是去吃美食」。

▲超人氣《鬼滅之刃》吸引民眾拍照打卡。（圖／記者謝婷婷攝）

腳步來到夢時代8樓時代會館，以歡樂祭典風格為主題的「翻轉動漫祭」，超人氣《鬼滅之刃》炭治郎與萌翻全台的《天竺鼠車車》，讓民眾驚喜連連，彷彿來到動畫世界！展場內也販售超多動漫週邊商品，超殺折扣最低4折起，讓粉絲無痛入手帶回家 。

▲超萌的天竺鼠車車也在高雄夢時代。（圖／記者謝婷婷攝）

▲超多動漫週邊商品，超殺折扣最低4折起。（圖／記者謝婷婷攝）

民眾曾小姐開心分享，「我很喜歡天竺鼠車車，所以當我知道夢時代這邊有展覽時，我就趕快跑過來看，剛剛拍了好多美照超開心！加上夢時代現在是週年慶，我有先做好功課，等一下就要衝去買化妝品還有香水」。夢時代週年慶寵粉無極限，不管是大人還是小孩，都能買得划算、玩得開心！