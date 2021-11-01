美籍工程師進台積電驚「工時太長」　關鍵4點曝台人血汗內幕

▲台積電一名美籍工程師來台受訓，將所見所聞寫在企業評論網站...（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

台積電將在美國建廠，已率先招募上百名工程師，甚至有一部分來台受訓。其中，一名來台的美國工程師在網上撰文表示，進到夢寐以求的台積電工作，讓他獲益良多，但也見證諸多弊端，例如工時過長、福利不足、每天花太多開會、軟體老舊，而且不重視「個人自由」。

一名任職台積電鳳凰城廠的美國工程師來台受訓後，在企業評論網站Glassdoor分享所見所聞。他表示，能進到全球數一數二重要、不同於美國文化的公司工作，讓他學到不少實用技能，也有利於未來轉職職，但由於兩地的工作文化、學習和教學風格真的不太一樣，所以他和培訓者或許都只看到對方的其中一面，相信自己日後可以靠努力來改善。

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談到缺點，他認為首要就是「工時太長」，儘管他知道台灣的職場文化跟美國很不一樣，但他確信未來台積電在美國設廠，一定會將工時調整為每周5天、每天8小時，或像其他晶圓代工廠那樣，上3天休4天，再上4天休3天之類的輪班方式，因為現在台灣員工一天至少工作10小時，實際甚至到12小時，更何況還有夜班跟周末輪班，甚至隨時待命。

他認為，進到台積電受訓，感覺跟「誰帶你」真的有很大關係，儘管他想到一些方法來改善，「但坦白說，我不知道這是否真的有用？」另外，台積電不重視所謂的「個人自由」，有超多規矩要遵守，例如宿舍有門禁時間、若長期住宿還會被安排住比較遠，每天要花更多時間通勤。

再者，台積電的員工每天花太多時間在開會，早會重新審視昨天的工作，下午開會重新檢視一整天的工作，一整天下來常常花超過3小時在開會，但只要軟體改善、功能好一點，將一堆會議「自動化」，其實真的不用開那麼多會，例如上一位使用機台的工程師可以直接紀錄狀況跟建議，待主管初步瀏覽，就能交由下一班的工程師接手，或可改善高工時的問題。

他坦言，「在台積電工作的台灣人真的沒有比每天只上8小時的美國人更有效率，大多數人都把時間浪費在那些毫無實質意義的工作上。」除此之外，台積電用來培訓員工的系統e-learning真的很糟，應該直接砍掉，他甚至認真覺得：台積電應該對全體員工進行匿名意見調查，特別是這個系統，「他們只是在上面浪費了一堆可以用來學製程的寶貴時間」。

他認為，台積電的軟體實在太老舊了，當然他相信還有很多公司是這樣，畢竟製造業不像軟體業有強烈動機去改善軟體、讓軟體變得好用，但至少應該做出一些基本功能，有效節省大家的上班時間，提升工作效率，甚至藉此擁有自己的軟體開發團隊，這樣一來，不僅能省下超多員工的加班費，還能整合現有一些老舊、疊床架屋的重複軟體。

「半導體非常神奇，過去以來一直在改善我們人類的生活，但不幸的是，台積電對世界的影響，似乎和它帶給員工的不同」他直言，台積電將大多數的錢用在維修設備及實驗晶圓上，只有很小一部分支出用在員工身上，台積電沒理由不雇用更多人來分擔工作，讓每個員工擁有合理的工時、返家休息時間，甚至是更不錯的福利，「我認為台積電在至少得在亞利桑那廠做到這點，否則如何在徵才上贏過附近的英特爾呢？」

這篇建議被轉傳到PTT後，鄉民紛紛反諷「奴性不足」、「怕了吧美國人，這才是台積電能稱霸世界的秘密」、「菜逼八，台灣工程師一個人可以抵3個老美」、「不用擔心台灣的玩法啦，反正去美國就會符合那邊國情了」、「領先全球的秘密被發現了」，但也有人不以為然「日本還做的起來，美國不用想了」、「Intel明明就更累，寫這篇文章的人可能搞不太清楚狀況」。

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