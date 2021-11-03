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騰訊首揭3款自研晶片進度　紫霄AI推理晶片試生產開機測試皆完成

▲騰訊公司副總裁、雲與智慧產業事業群COO邱躍鵬,騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生。（圖／翻攝騰訊數字生態大會微博）

▲騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生。（圖／翻攝騰訊數字生態大會微博）

記者魏有德／綜合報導

騰訊數字（數位，下同）生態大會今（3）日於武漢登場，騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生在會上宣布，騰訊已在三款自研芯片（晶片，下同）上取得進展，分別是AI推理芯片「紫霄」、視頻（視訊）轉碼芯片「滄海」和智能（智慧）網卡芯片「玄靈」。

▲騰訊公布3款自研晶片進度。（圖／翻攝騰訊數字生態大會微博）

▲騰訊公布3款自研晶片進度。（圖／翻攝騰訊數字生態大會微博）

《澎湃新聞》報導，「紫霄」AI推理芯片最顯著的特點是結合圖片和視頻處理、自然語言處理、搜索推薦等場景，通過採用2.5D封裝技術合封HBM2e內存與AI核心，以及在芯片內部增加計算機視覺CV加速器和視頻編解碼加速器等創新措施，對芯片架構進行了優化，打破了制約芯片算力發揮的瓶頸點。

此外，「滄海」轉碼芯片則是在演算法上實現高精度運動搜索、全率失真優化、高效自適應量化等所有主流編碼工具，再加上融合騰訊雲軟體編碼器碼率控制等方面的領先技術，藉由靈活的多核擴展架構、高性能編碼流水線、層級化Memory佈局等技術，能有效滿足業務高吞吐量、低延遲和即時性的需求。

至於「玄靈」智能網卡芯片則定位在雲主機的性能加速，結合CVM／BM／容器等場景優化芯片架構，將原來運行在主CPU上的虛擬化、網絡／存儲IO等功能下移到芯片，實現了主CPU的0佔用。 

▲騰訊公司副總裁、雲與智慧產業事業群COO邱躍鵬,騰訊高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生。（圖／翻攝騰訊數字生態大會微博）

▲騰訊公司副總裁、雲與智慧產業事業群COO邱躍鵬。（圖／翻攝騰訊數字生態大會微博）

騰訊公司副總裁、雲與智慧產業事業群COO邱躍鵬表示，「紫霄」AI推理芯片性能相比業界提升100%，目前已經流片（試生產）成功並順利點亮（正常通電開機）；支持硬件編碼器在世界編碼大賽中獲獎的滄海視頻轉碼芯片，壓縮率相比業界提升30%以上；騰訊研發的智能網卡芯片玄靈相比起業界產品性能提升了4倍。

湯道生強調，騰訊除自己做芯片研發，也會和芯片廠商進行緊密合作，「虛擬網路非常消耗計算資源，為減少基礎設施使用的能耗，我們會關注通過硬體、芯片的設計來達到理想的效果，騰訊的自研服務器需要芯片廠商，我們會給他們提需求，他們會按照場景，達到一定的規模就會投入支持我們，在這方面有許多運作和考慮。」 

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