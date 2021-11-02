酒店少爺12億K他命藏石板！緝毒英雄插花調包盜賣　這個人遭重判

記者黃宥寧／台北報導

2018年轟動一時酒店少爺高振殷販毒案，調查局、關務署在一艘由中國廈門出發到基隆港貨櫃中，從人造石板夾層中挖出黑市價高達12億元、重近700公斤K他命，進一步追出計畫由鄭男、呂、周等人先在大陸取得，再由國際貿易業余姓老闆竟與高在台負責匯款及領取貨櫃，士林地院日前依共同運輸第三級毒品，判余男有期徒刑10年10月。

余世彰為旺厚有限公司負責人（2017年5月12日解散），竟貪圖不法利益，在2018年與鄭銘富、呂家緯、李春生、周正華（鄭銘富等4人均另案通緝中，且在大陸地區遭查獲在押）、高振殷等人共同基於運輸三級毒品及準私運管制物品進口的犯意聯絡，計劃由鄭銘富、呂家緯、李春生、周正華先在大陸地區由不詳成年人處所取得愷他命藏放在人造石板材內，將夾藏毒品的人造石板材裝載貨櫃內，由旺厚公司介紹由鄭銘富擔任負責人的新宸有限公司及同盛公司，再由新宸委託不知情的華浩船務公司運送該批夾藏愷他命人造石板材貨櫃，並委託不知情的同盛公司辦理報關。

▼販毒集團將毒品藏在大石板內企圖闖關。（圖／記者郭世賢翻攝）

余世彰、高振殷則在台灣負責匯款給報關公司及領取該夾藏愷他命貨櫃事宜，共同利用船運的方式，將愷他命由大陸地區載送至台灣，導致不知情的船務公司人員及報關公司人員運輸、私運該批愷他命進入台灣，再由鄭以新宸公司名義佯裝進口人造石板材，豈料石板材成菜底藏了35袋愷他命，合計淨重695.752公斤。

開庭時，余男矢口否認有和運輸第三級毒品及準私運管制物品進口犯行，他辯稱，他在2018年5月23日回台就去找高振殷玩，高要他陪他去匯款及領貨，他強調「我不知道高振殷要領什麼，我沒有參與」他的辯護人辯稱「高振殷自始至終均僅供稱余是要去找他吃飯或玩，被告並非販毒集團的人」，且就愷他命夾藏在石板材中，若石板材未被切割，從外表根本看不出來，所以不論高帶誰去領貨，如果沒有相關線報，是不會聯想到石板材內有毒品。

▼近700公斤愷他命夾在石材版企圖闖關。（圖／記者郭世賢翻攝）

經查，余與高在新北市林口區領完貨且持鑰匙打開倉庫大門領取貨物，同時遭監控的法務部調查局航業調查處基隆調查站調查人員當場逮捕，又經其餘被告證詞表示周姓貨主曾問過余男是否願意接貨，他則表示願意。

合議庭認近7百公斤毒品，數量甚多，純度甚高，實屬歷年罕見．一旦該批愷他命流入市面，將對社會治安造成重大危害及戕害國人身心健康，自應予嚴重非難，且犯後否認犯行，依共同運輸第三級毒品，判余男有期徒刑10年10月。

該案由調查局與中國公安合作偵破，更成當時兩岸共同打擊犯罪的示範案例，但沒想到該批數量龐大的毒品當時由航基站保管，竟遭調查局航業調查處基隆站前緝毒組長徐宿良監守自盜且盜賣謀利，桃園地院審理中。