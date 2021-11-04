為基捷互槓！柯文哲再嗆林右昌牽拖　秦慧珠：你又嘴賤忍不住回嘴

▲秦慧珠4日在北市議會上譴責柯文哲嘴賤。（圖／翻攝自Facebook／臺北市議會）

記者蘇晏男／台北報導

基隆輕軌升級為基隆捷運，引發台北市長柯文哲與基隆市長林右昌的隔空互嗆。對此，國民黨台北市議員秦慧珠4日批林右昌為選台北市長蹭聲量，也譴責柯文哲「嘴賤」，林右昌講什麼就要回什麼，吵來吵去，市民已經看膩了，她自己也覺得很無聊。

柯文哲4日上午赴台北市議會進行專案報告，秦慧珠向他表示，你說2030年南北環狀線才能完工，接著才會考慮汐止民生線，但你們在2020年已經核備，當年11月2日獲環保署備查，可是你現在又技術性延宕，這樣不是又失信於民？

柯文哲回應，錢就這麼多，如果有錢，我一定先蓋環狀線，相信下個市長一定先蓋環狀線。秦慧珠問，民生汐止線要暫擱，那基隆線也要暫擱囉？柯則說，「他們要想清楚再來」。

秦慧珠再問，所以你認為基隆線在你任內就是要把它暫擱？柯文哲撇清，預算又不是我編的，那是中央辦的，但妳放心好了，開工不會那麼快。但秦提到，「基隆市長說本來要定案了，是因為你反對，所以案子翻掉」。柯聽到後立刻說：「牽拖。」

接著，秦慧珠稍微激動地譴責，市民已經看膩了你跟林右昌吵架，我都都覺得很無聊，一個為了選台北市長，頻頻砲打現任台北市長、蹭聲量，你又嘴賤忍不住要回嘴，他講什麼你就要回什麼，吵來吵去。

▼台北市長柯文哲4日赴北市議會進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）