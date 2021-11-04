LIVE／屏東「錯打AZ」8人不適掛急診　指揮中心最新說明

生活中心／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日14:00召開記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情。屏東昨日傳出有88人應該施打莫德納第二劑卻被誤打成AZ的烏龍事件，目前有8人因為頭痛發燒等症狀到醫院掛急診，其中4人留院觀察；另外，第13輪疫苗提供AZ、BNT，預約今天中午12點截止。相關議題預期於記者會中說明。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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屏東縣東港鎮昨日施打疫苗，結果原本應該施打莫德納第二劑的民眾，因安泰醫院的失誤，錯打AZ疫苗。施打疫苗的長者為民政系統造冊名單有100位，AZ疫苗短少8瓶，以1瓶可施打11人計算，推估約有88人受到影響，但同一批名單有100人，縣府謹慎起見通知全部民眾，並要求醫院了解民眾身體狀況。目前有8人到醫院就診，其中4人急診留院觀察，4人返家。

指揮官陳時中上午到立院衛環委員會前受訪，說明目前處理進度。他指出，縣府已經發布新聞稿，至於懲處部分當地衛生局會再提報。

另外，指揮中心規劃，第13輪提供BNT疫苗與AZ疫苗第一劑，以及BNT疫苗已接種第一劑間隔滿4週以上與AZ疫苗已接種第一劑間隔滿10週以上對象第二劑接種，兩類疫苗總計符合人數247.1萬人，昨日開放預約到當天下午5點為止共有112萬人完成。預約今天中午12點截止。

而長庚醫院上午宣布，疫苗第三劑混打計劃日前通過衛福部核准，將於近期正式展開混打臨床試驗，對象瞄準有高接觸風險的第一線醫護人員及航空機組人員等，人數共計400人，將採單盲性臨床試驗，各收案100人分別接種高端、輝瑞(BNT)、莫德納以及半量莫德納，未來臨床試驗結果協助政府作為擬訂第三劑疫苗施打政策參考。

▲第13期疫苗接種對象、預約時間、施打期間。（圖／指揮中心提供）