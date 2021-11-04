網PO「鄰居確診亡」：蔡政府零確診騙很大！新北女判罰8萬

▲許女上網PO文造謠鄰居確診，判罰8萬元。（圖／免費圖庫）

記者陳羿妏／新北報導

新北一名許姓女子2020年8、9月間於臉書PO文造謠「我家附近死了一個確診者」、「郭先生、高先生爸爸都是發高燒住院，沒幾天就被醫院以普通肺炎草草開張死亡證明結案」、「蔡政府每天零確診真騙很大」等語，遭警方依法送辦。新北地院日前審結，依散播疫情不實訊息罪，判罰8萬元，如易服勞役折80天，可上訴。

判決指出，許女2020年間聽聞鄰居告知，「郭姓鄰居因長期抽菸、不停嚴重咳嗽，送醫隔日即過世」，且偶然在網路上看到一名高姓網友留言「我父親可能就是，完全沒驗，就依普通肺炎開死亡證明」，隨後先於同年8月23日，透過臉書公開發文寫道「我家附近就死了一個確診者，你們有沒有記錄，別再欺騙台灣人了！」接著於同年9月3日發文稱，「郭先生、高先生爸爸都是發高燒住院，沒幾天就被醫院以普通肺炎草草開張死亡證明結案。這樣事件在我眼前就有，蔡政府每天零確診真騙很大，大家自重。」

根據兩則貼文觸及率，第一則貼文至少有589人以表情符號回應、105則留言以及43次分享，第二則貼文則至少有65人以表情符號回應、8則留言及21次分享。案經警方調查，許女被依法起訴。

許女於警詢、偵查期間，坦承是她發佈貼文，不料，當庭審理時，又改口否認散布不實消息；她辯稱，上述時間她因病住院，當時手斷掉無法打字，且手機弄丟，沒有去報案，2則貼文都不是她發文的。

法官調查，許女當時確實有住院，不過她是因急性腎損傷、急性腸胃炎、糖尿病、高血壓入院治療，而非手斷掉。

對此，法官不採信許女說詞，認為許女明知疫情期間，散播任何不實訊息，可能引起群眾恐慌，卻仍發文，且犯後還否認犯行，因此審酌後，依散播疫情不實訊息罪，判罰8萬元，如易服勞役折80天，可上訴。