基捷綜合規劃月底出爐！交長指「等柯文哲心情好」再見面討論

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

基隆捷運爭議不斷，交通部長王國材拋出「捷運進基隆、廢除台鐵」的想法，引發基隆市民反彈。他上周表示「願意與台北市長柯文哲面對面討論基捷工程」，今天又表示要「等他心平氣和一點」，立委洪孟楷要求11月底提供基隆捷運工程的綜合規劃報告，王承諾「會努力」，最快2023年動工。

立法院交通委員會今日邀請王國材列席報告，洪孟楷表示，交通部「有問過基隆人要什麼嗎？說要廢除台鐵基隆人都嚇到了，王國材到底有沒有問過地方意見？」

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▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

王國材表示，一直有與北北基市府討論，基隆市府希望台鐵、捷運並存，因此綜合規劃才會分為兩個階段，等到第一階段的南港－八堵捷運蓋好，再看後續情況決定。

王國材表示，綜合規劃已大致確定，路線稍有微調，本來9月已經完成，後來是台北市長柯文哲有意見，他目前還沒與柯見面，洪孟楷催促兩人儘速開會討論，王則說「等他（柯）心情好一點，等他心平氣和一點」，對此，洪怒指「不應該讓首長情緒影響重大工程，交通部應該以專業讓各市長接受」。

洪孟楷也質疑，基隆捷運綜合規劃一拖再拖，原預定9月完成，如今都11月了仍不見蹤影，王國材表示，綜合規劃花費約「幾千萬元」，他承諾「會努力在11月底完成」。