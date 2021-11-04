　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基捷綜合規劃月底出爐！交長指「等柯文哲心情好」再見面討論

▲▼立法院交通委員會 交通部長王國材 民航局長林國顯答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

基隆捷運爭議不斷，交通部長王國材拋出「捷運進基隆、廢除台鐵」的想法，引發基隆市民反彈。他上周表示「願意與台北市長柯文哲面對面討論基捷工程」，今天又表示要「等他心平氣和一點」，立委洪孟楷要求11月底提供基隆捷運工程的綜合規劃報告，王承諾「會努力」，最快2023年動工。

立法院交通委員會今日邀請王國材列席報告，洪孟楷表示，交通部「有問過基隆人要什麼嗎？說要廢除台鐵基隆人都嚇到了，王國材到底有沒有問過地方意見？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台北市長柯文哲進行專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

王國材表示，一直有與北北基市府討論，基隆市府希望台鐵、捷運並存，因此綜合規劃才會分為兩個階段，等到第一階段的南港－八堵捷運蓋好，再看後續情況決定。

王國材表示，綜合規劃已大致確定，路線稍有微調，本來9月已經完成，後來是台北市長柯文哲有意見，他目前還沒與柯見面，洪孟楷催促兩人儘速開會討論，王則說「等他（柯）心情好一點，等他心平氣和一點」，對此，洪怒指「不應該讓首長情緒影響重大工程，交通部應該以專業讓各市長接受」。

洪孟楷也質疑，基隆捷運綜合規劃一拖再拖，原預定9月完成，如今都11月了仍不見蹤影，王國材表示，綜合規劃花費約「幾千萬元」，他承諾「會努力在11月底完成」。

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
鳳梨友女兒昏迷前照片曝！　「整個臉都腫了」
全台最強運號碼！　加碼券4週全中「爽拿3000」
初雪可能時間曝！下周「暴跌10度↑」　這2天最冷探12°C
父母、弟全聲押！　蛇蠍酒店妹「一家背景」曝
男友幫還債窮到啃吐司　她卻「躺別人身下」綠爆他
10F墜下「狂尖叫」慘亡　嘉義女身分曝光
基本工資調漲配套拍板！　9、10月營收年減二成可補貼
小三狂啪人夫14次！　完事跩嗆正宮：他吃我下面
快訊／屏東88人錯打AZ　8民眾掛急診「病況曝」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

美5～11歲童打BNT！台灣跟進？前台大醫曝「心肌炎追蹤」給答案

代理教師慘淪「暑假無償辦公」　全教總痛批政府是「薪資小偷」

包養男都「胖醜老」？　妹子「約9人」揭親身體驗內幕

長庚「加強劑試驗」收案條件曝！　打過2劑AZ、與第三劑間隔3個月

日本疫情驟降疑「Delta自我毀滅」！李秉穎打臉：我不相信

初雪可能時間曝！下周高低溫都「暴跌10°C↑」　這2天最冷探12°C

全台最強運「加倍券拿3000元」　本尊現身！她崩潰+1：超悲慘

砲友3小時激戰後反悔…問「錢不夠可AA嗎」　她氣炸：GG大又如何？

自爆被宜軒封鎖！鄧佳華「換位思考」提1要求：傷害是永遠的

趁去年雙11買電腦！爽省1萬「結局爆心酸」　他哭：像傻蛋一樣

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

美5～11歲童打BNT！台灣跟進？前台大醫曝「心肌炎追蹤」給答案

代理教師慘淪「暑假無償辦公」　全教總痛批政府是「薪資小偷」

包養男都「胖醜老」？　妹子「約9人」揭親身體驗內幕

長庚「加強劑試驗」收案條件曝！　打過2劑AZ、與第三劑間隔3個月

日本疫情驟降疑「Delta自我毀滅」！李秉穎打臉：我不相信

初雪可能時間曝！下周高低溫都「暴跌10°C↑」　這2天最冷探12°C

全台最強運「加倍券拿3000元」　本尊現身！她崩潰+1：超悲慘

砲友3小時激戰後反悔…問「錢不夠可AA嗎」　她氣炸：GG大又如何？

自爆被宜軒封鎖！鄧佳華「換位思考」提1要求：傷害是永遠的

趁去年雙11買電腦！爽省1萬「結局爆心酸」　他哭：像傻蛋一樣

疫苗施打進度再加速　蘇貞昌：盼12月中第二劑覆蓋率達6成

林靜儀昔出訪美國拚到「歪腰」　李俊俋揭願意征戰補選關鍵原因

全國運拿兩金！臺中電競嘉年華緊接登場　盧秀燕：打造電競酷城市

美5～11歲童打BNT！台灣跟進？前台大醫曝「心肌炎追蹤」給答案

驚悚畫面曝！公車轉彎YouBike捲底盤　視覺死角闖禍單車男斷腿

2021富比士中國內地富豪榜揭曉　鍾睒睒擠下馬雲首度登頂

反萊豬公投阻礙台加入國際組織？　蔡壁如轟：執政黨思覺失調

《天堂W》伺服器還是爆…開服首日排隊潮湧現　紅變課長瘋狂出爐

真有這種病！一碰就喊痛疲累沒精神 　小心「公主病」上身

虎斑犬突衝出…女騎士來不及閃噴飛亡！飼主冷喊：自己騎夭壽走

輪椅女搭電梯慘被「斷頭」？！　美國魔術師惡整路人當場嚇瘋

生活熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

台大首位女學生　一張老照片揭密

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

陸網友追問謝淑薇「彭帥不倫風暴」　21字霸氣回應

艾多美蜂蜜飲驗出肝毒成分　食藥署：已要求業者停售

今起全台大回暖！下周氣溫跳水

美BNT第2劑心肌炎增10倍！他憂年輕男施打恐有160例

最後2個月「4星座財運大逆襲」要發了！

大便7形狀加1情況　大腸癌風險飆

估下週首波冷氣團襲台　大台北急凍三日探14度

騎士夫妻人肉佔位嗆聲　網酸：這一對真配

快訊／屏東88人錯打AZ　8民眾掛急診頭暈發燒酸痛

更多熱門

相關新聞

柯文哲曝北藝計畫　6個月試營運8月開幕

柯文哲曝北藝計畫　6個月試營運8月開幕

延宕6年的「台北表演藝術中心」（簡稱北藝）進入收尾階段，預計今年底竣工、明年起試營運，7月正式開幕。台北市長柯文哲4日公布開幕年啟航旅程，預計2022年1月從停車場試營運，2月台北燈節使用外圍場地，3月單雙館試營運，7月揭開序幕，8月6日舉辦開幕儀典。

柯文哲：別低估民進黨無恥程度

柯文哲：別低估民進黨無恥程度

柯文哲曝公投心中想法「2好1壞」

柯文哲曝公投心中想法「2好1壞」

交長：基捷10年後才可能進基隆

交長：基捷10年後才可能進基隆

台北上海雙城論壇「12月初線上登場」

台北上海雙城論壇「12月初線上登場」

關鍵字：

基隆捷運柯文哲林右昌

讀者迴響

熱門新聞

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

外送員急著關電梯　婦被夾住拖行慘死

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

聖結石辦「特殊簽證」搬離台灣！旅居捷克原因曝光

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

她打2劑BNT「下體狂噴血」！5天後暴斃

理科先生親揭「不回台2原因」！

睡不好？晚餐「吃這6種食物」好眠到天亮

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面