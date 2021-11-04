美BNT第二劑心肌炎增10倍！前台大醫憂：台灣年輕男施打恐有160例

▲多名專家建議年輕人暫緩施打第2劑BNT疫苗。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

國內12至17歲族群在9月下旬開打BNT疫苗，指揮中心已請教育局發放第2劑同意書，最快在下個月開打，不過前台大醫師林氏璧則對此擔憂，「我們的年輕男性第二劑打下去，有可能見到160例心肌炎」。

林氏璧昨（3）日在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，美國FDA和CDC在最近2次會議上請到同一位小兒心臟科醫師講述心肌炎，「從12到29歲，你可看到BNT第二劑後心肌炎通報率大概是第一劑的十倍」。

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林氏璧提到，台灣在10月27日前共19例在接種BNT後出現心肌炎，這19例年齡介於12至21歲，共16男3女，有13男、3女介於12至17歲，「以12至17歲心肌炎通報率來看，男生為百萬分之22.5，女生則是百萬分之5.5」。

林氏璧指出，如果依據美國資料，第2劑心肌炎發生率是第1劑的10倍，「我們的年輕男性第二劑打下去，有可能見到160例心肌炎，這也是為何何美鄉、黃高彬和黃立民老師等認為年輕人可考慮暫緩第二劑接種的原因」。

林氏璧表示，雖然美國民眾多數是輕症心肌炎，在幾天內都可出院，和病毒導致的症狀差得遠，但還是應該謹慎看待，並提到英國葉庭瑜醫師的建議，可參考英國的後續做法，因為英國年輕人一樣在9月開打BNT，不過目前只建議打一劑，還須看後續的混打試驗結果，並追蹤世界各國心肌炎案例，直到明年初才決定是否施打第2劑，「英國混打結果預計年底會有初步結果，台灣其實可以待此臨床試驗出爐再做考量也不遲」。