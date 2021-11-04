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美BNT第2劑心肌炎增10倍！台男學生恐爆160例　他籲參考英國做法

▲▼新北市公私立國小教職員工接種新冠疫苗第二天，位於大觀國中的接種站量能全開，全天替超過三千名以上老師施打疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲學校教職員工接種新冠疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

記者葉國吏／綜合報導　

台灣12-17歲學生在9月施打BNT疫苗，如今已經屆滿4週，指揮中心已經請教育局發放第二劑BNT疫苗接種同意書。不過由於第2劑BNT所引發的心肌炎通報率高好幾倍，令許多家長憂心。對此台大前醫師林氏璧再臉書發文建議，其實可以參考英國的作法。

台大前醫師林氏璧在臉書「日本自助旅遊中毒者」粉專發文指出，從12到29歲，BNT第二劑後心肌炎通報率大概是第一劑的十倍。而截至10月27日為止，台灣接種BNT後出現心肌炎有19例，其中有1人門診追蹤，1人重症還在住院裝葉克膜。

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▲學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲學生施打BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

林氏璧指出，若照美國資料，第二劑是第一劑10倍的話，我們的年輕男性第二劑打下去，有可能見到160例心肌炎。「這也是為何何美鄉，黃高彬和黃立民老師等認為年輕人可考慮暫緩第二劑接種的原因。」

林氏璧表示，雖然這些心肌炎多半是輕症，但的確應該謹慎看待，「「台灣疫情和緩，是否如美國般義無反顧看數據判斷還是利大於弊，應該要綜合國外經驗，配合本土的資料來判斷。我們本土感染多半是Alpha的經驗，青少年極少重症，MISC和long COVID慢性後遺症的機率為何？相信專家委員會都會考慮。」

林氏璧透露，英國醫師葉庭瑜建議可參考英國後續怎麼做決定。因為英國年輕人也是9月打BNT，而英國建議只先打1針，要看後續COMCOVE3混打試驗的結果，還有世界各國長期追蹤這些心肌炎案例的後續，明年初再決定是否施打第二劑。「英國混打結果預計年底會有初步結果，台灣其實可以待此臨床試驗出爐再做考量也不遲。」

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