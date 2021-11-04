左轉車忘這事　騎士斷腿她自責

▲▼賴姓女子（左1）駕駛白色自小客車，疑似轉彎未禮讓直行機車，將謝姓騎士撞倒在地，賴女相當自責，頻頻關心謝男傷勢。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名謝姓騎士，3日上午騎車沿著119甲線沿山道到公館台六線交叉口時，與準備左轉的小客車發生碰撞，謝男當場倒地左腿骨折，小客車車頭也扭曲變形；經初步檢測雙方酒測值為零，而肇事原因疑似自小客車轉彎未禮讓直行車先行，至於詳細責任歸屬，尚由警方調查中。

據警方了解，謝男騎車由公館往大湖方向直行，行經台6線與沿山道交叉路口時，前方正好有1輛白色自小客車， 準備由沿山道左轉駛入台6線，未料謝男還未過路口，賴女疑似左轉未禮讓直行車而撞上，導致謝男整個彈飛出去受傷倒地，場面怵目驚心，行經路人飽受驚嚇，立即打電話報警處理。

苗栗縣消防局接獲通報後，立即派遣救護人員到場，到場發現謝男左大腿骨折，全身多處擦傷，所幸意識清楚，緊急由救護車送醫急救，目前已無大礙，至於後續肇事原因，還待警方持續調查中。

警方初步分析，「十次車禍九次快，減速才是王道」，交通事故發生機率及嚴重程度往往與行車速度成正比，也呼籲駕駛朋友遵照號誌指示行駛勿貪快，以免發生車禍事故，危害生命財產安全。

►防外地垃圾偷倒 頭份市首創「驗明正身」管制！市長曝查驗對象