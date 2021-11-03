防外地垃圾偷倒　頭份市首創「驗明正身」管制！市長曝查驗對象

▲苗栗縣頭份市5處垃圾定點收集站，針對異常大量垃圾者需查驗身分，引發民眾熱議。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市公所日前發現有大量外地垃圾流入市內收集站，造成垃圾量大增，進而增加財政負擔；為此，市公所針對各垃圾定點收集站，決定採取實施身分查驗管制措施，消息一出引發網友熱議；但市長羅雪珠也解釋，只有針對「垃圾數量及種類明顯超乎一般家戶之範圍」的人才會查驗。

頭份市公所表示，為方便無法配合垃圾車清運時間的民眾，於週一到週六在公所清潔隊，及週一到週五在僑善國小側門高鐵高架橋旁、上地標公園、信義路及文林路口、永貞宮廣場旁等5處設置定點定時的收集垃圾點；但近來有民眾發現，外鄉鎮雇請小貨車載垃圾到頭份市定點收集站丟棄。

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羅雪珠指出，因縣府焚化爐調漲處理收費標準，每公噸從1000元調整至1200元；頭份市垃圾處理量日益增多，費用調漲後，每年恐再增加約370萬元財政支出，為防止外人偷倒垃圾，才會開討論決定針對各垃圾定點收集站實施身分查驗措施。

不過羅雪珠也強調，市民不用過度擔心與煩惱，查驗條件是所持垃圾數量及種類明顯超乎一般家戶之範圍，清潔隊同仁才將會實施身分查驗，不是倒垃圾就要帶身分證，是針對大型大量的垃圾傾倒才會查驗。公所11月起將實施2個星期的宣導期，宣導期間結束後，將落實執行身分查驗措施以維市民權益，造成不便之處懇請見諒。

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