美方指共軍目標2027年迫使台灣談判　陳明通：以戰逼談

記者林銘翰／台北報導

美國國防部4日公布中國軍力報告指出，中國迅速推動軍事現代化目標是在2027年時，具有在印太地區對抗美軍的能力，並迫使台灣領導層依北京條件進行談判。對此，國安局長陳明通表示，以戰逼統一直都是北京的基本主張之一，國安局作為情蒐單位隨時都在注意。

▲國安局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



美國國防部4日公布中國軍力報告，報告引述中國媒體的軍方消息指出，中國持續推動軍事現代化，目標是在2027年時，能具備在印太地區與美軍對抗的能力，並迫使台灣領導層依北京條件進行談判。

立法院外交及國防委員會4日審查「111年度中央政府總預算案關於國家安全局收支公開及機密部分」，並邀請陳明通、國安局副局長陳進廣等人列席備詢。

陳明通會前受訪時表示，以戰逼統一直都是北京的基本主張之一，長期以來當然都有關注，至於時間點，國安局作為一個情蒐單位，「我們會隨時都在注意」。

另外，美國五角大廈4日也向國會發表年度報告，大幅提高關於未來幾年中國核彈頭數量的估計，並且重申對於台灣日益面臨壓力的擔憂，陳明通則說，相關情資國安局一直都有掌握。

此外，美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）3日表示，中國短期內不太可能入侵台灣，但也語帶保留表示「任何事都可能發生」，並重申美國對台灣關係法的承諾。

對此，陳明通則提及，上次在立法院報告時，也有立委問過他這個問題，「未來1年、2年、3年，基本上應該不至於」，不過還是要密切注意。