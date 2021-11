12星座「一週運勢」曝光！處女成人際焦點　獅子工作遇麻煩

▲金星將在本週進入摩羯,水星進入天蠍,位高權重者容易發生令人意外的狀況。(圖/達志影像/示意圖)

辰宇力 ☆ 星象預測與12星座 7日運勢 ☆ 2021.11.5 ~ 2021.11.12

近期星況

金星在本週進入摩羯,水星進入天蠍。傳統價值被高高舉起,但又被八卦醜聞重重拉下。尤其位高權重者,更容易發生令人意外的狀況。週末假期間容易有重大消息影響金融市場,在佈局上需要特別小心。

展望未來7日,天秤有錢可以亂花。巨蟹的美麗得到稱讚。白羊被錢圍繞。處女成為人際焦點。雙魚安排期待已久的假期。雙子有逃不了的加班。獅子遇到麻煩的工作。摩羯不小心摔了手機。天蠍整個火氣悶燒。射手承受失眠困擾。水瓶屋漏偏逢連夜雨。金牛被罵的莫名其妙。

一週星情氣候名詞解析

・晴:開心的一天。順順利利,或許也會有好事發生。

・晴時多雲:大致上開心的一天。也許會遇到些無傷大雅的蠢事。

・陰:有點壓力,甚至心情不太開朗。可能會有事情讓你煩惱。

・雨:可能會遇到讓你不開心的狀況,甚至受到實質的損害。

・暴雨:很有可能會遇到讓你憤怒或難過的事情,或是受到較為嚴重的實質損害。

12星座一週星情氣候

♈️ #白羊座 #Aries (03/21~04/19)

本週開運色 : 褐、墨綠

11/5 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/6 (SAT): 晴 Sunny

11/7 (SUN): 晴 Sunny

11/8 (MON): 雨 Rain

11/9 (TUE): 雨 Rain

11/10 (WED): 晴 Sunny

11/11 (THU): 晴 Sunny

11/12 (FRI): 晴 Sunny

♉️ #金牛座 #Taurus (04/20~05/20)

本週開運色 : 藍、藍綠

11/5 (FRI): 陰 Cloudy

11/6 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/7 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/8 (MON): 晴 Sunny

11/9 (TUE): 晴 Sunny

11/10 (WED): 暴雨 Heavy Rain

11/11 (THU): 雨 Rain

11/12 (FRI): 雨 Rain

♊️ #雙子座 #Gemini (05/21~06/21)

本週開運色 : 藍、綠

11/5 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/6 (SAT): 陰 Cloudy

11/7 (SUN): 陰 Cloudy

11/8 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/9 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/10 (WED): 晴 Sunny

11/11 (THU): 晴 Sunny

11/12 (FRI): 晴 Sunny

♋️ #巨蟹座 #Cancer (06/22~07/22)

本週開運色 : 綠、黃

11/5 (FRI): 晴 Sunny

11/6 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/7 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/8 (MON): 陰 Cloudy

11/9 (TUE): 陰 Cloudy

11/10 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/11 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/12 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

♌️ #獅子座 #Leo (07/23~08/22)

本週開運色 : 暗紅、褐紅

11/5 (FRI): 雨 Rain

11/6 (SAT): 晴 Sunny

11/7 (SUN): 晴 Sunny

11/8 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/9 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/10 (WED): 暴雨 Heavy Rain

11/11 (THU): 陰 Cloudy

11/12 (FRI): 陰 Cloudy

♍️ #處女座 #Virgo (08/23~09/22)

本週開運色 : 黃、藍

11/5 (FRI): 晴 Sunny

11/6 (SAT): 雨 Rain

11/7 (SUN): 雨 Rain

11/8 (MON): 晴 Sunny

11/9 (TUE): 晴 Sunny

11/10 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/11 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/12 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

♎️ #天秤座 #Libra (09/23~10/23)

本週開運色 : 銀白、藍紫

11/5 (FRI): 晴 Sunny

11/6 (SAT): 晴 Sunny

11/7 (SUN): 晴 Sunny

11/8 (MON): 雨 Rain

11/9 (TUE): 雨 Rain

11/10 (WED): 晴 Sunny

11/11 (THU): 晴 Sunny

11/12 (FRI): 晴 Sunny

♏️ #天蠍座 #Scorpio (10/24~11/22)

本週開運色 : 暖黃、橙紅

11/5 (FRI): 陰 Cloudy

11/6 (SAT): 晴 Sunny

11/7 (SUN): 晴 Sunny

11/8 (MON): 晴 Sunny

11/9 (TUE): 晴 Sunny

11/10 (WED): 暴雨 Heavy Rain

11/11 (THU): 雨 Rain

11/12 (FRI): 雨 Rain

♐️ #射手座 #Sagittarius (11/23~12/21)

本週開運色 : 紅紫、黃

11/5 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/6 (SAT): 陰 Cloudy

11/7 (SUN): 陰 Cloudy

11/8 (MON): 晴 Sunny

11/9 (TUE): 晴 Sunny

11/10 (WED): 晴 Sunny

11/11 (THU): 晴 Sunny

11/12 (FRI): 晴 Sunny

♑️ #摩羯座 #Capricorn (12/22~01/19)

本週開運色 : 紅紫、黃

11/5 (FRI): 晴 Sunny

11/6 (SAT): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/7 (SUN): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/8 (MON): 陰 Cloudy

11/9 (TUE): 陰 Cloudy

11/10 (WED): 晴 Sunny

11/11 (THU): 晴 Sunny

11/12 (FRI): 晴 Sunny

♒️ #水瓶座 #Aquarius (01/20~02/18)

本週開運色 : 粉玫瑰、藍

11/5 (FRI): 雨 Rain

11/6 (SAT): 晴 Sunny

11/7 (SUN): 晴 Sunny

11/8 (MON): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/9 (TUE): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/10 (WED): 暴雨 Heavy Rain

11/11 (THU): 陰 Cloudy

11/12 (FRI): 陰 Cloudy

♓️ #雙魚座 #Pisces (02/19~03/20)

本週開運色 : 天藍、紫

11/5 (FRI): 晴 Sunny

11/6 (SAT): 雨 Rain

11/7 (SUN): 雨 Rain

11/8 (MON): 晴 Sunny

11/9 (TUE): 晴 Sunny

11/10 (WED): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/11 (THU): 晴時多雲 Mostly Sunny

11/12 (FRI): 晴時多雲 Mostly Sunny

本周運勢分析作者

辰宇力老師,時尚圈御用占星師,精通星座與塔羅。師承星星王子,以準確透徹的星象分析與預測,以及犀利洞察的塔羅解讀聞名。現為國際時尚雜誌中文版與台灣主要新聞媒體的星座專欄作家。官方粉絲頁:星象專家 辰宇力