最後2個月「4星座財運大逆襲」要發了！命理師：第1名存款翻倍漲

▲命理師點名有4個星座在年底財運將翻轉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2021這一年不僅受盡疫情的折磨，你整個人的運勢也是一路低迷嗎？別怕！命理專家小孟老師分析最後2個月，有4個星座的財運將有「谷底翻身」的機會，年底可說是機緣、貴人不斷，有望替自己累積人脈、增加財富進帳的機會，快看自己就是那個幸運兒嗎？

最後2個月財運有望谷底翻身4星座：

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第4名：射手座

年底的財富來自個人積極付出與努力守財，身為上班族的射手座，學習運很不錯，可考慮替自己增加專業技能及考取證照，有機會讓財運大大加分。

第3名：金牛座

若身為投資族，看好時機進場，將能替自己賺進大筆財富，務必把握良機。而在年底萬象更新之時，可因過往累積的人際關係，從中得到許多賺錢機會，並獲利不少。

▲財運有機會從谷底逆襲的星座，可得好好把握機會。（示意圖／Pixabay）

第2名：處女座

若從事的工作是業務型，在職場運勢上也會跟著活絡起來，憑著自身優秀且用心的服務品質，擄獲不少客戶的心，好評不斷促成業績長紅、獎金大增。

第1名：摩羯座

對摩羯而言，年底可說是機會不斷，只要努力不懈肯定能讓存款翻倍漲！不僅提升個人魅力，與人發展合作的可能性也大幅增加，若與別人有財務合作，將會增加財富進帳的機會。