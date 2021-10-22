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蜜蜂報仇！螫一下「蜂窩性組織炎」痛75天　派遣女工陷截肢恐懼

▲郭小姐被蜜蜂螫到開刀住5天。（圖／郭小姐提供）

▲郭小姐被蜜蜂螫到蜂窩性組織炎開刀住5天。（圖／郭小姐提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化1名從事派遺工作的郭小姐，8月8日在公共單車站區工作時，左手前臂遭蜜蜂螫傷、當下癱軟送醫，如今傷口呈紫黑色，手是痛得連端碗都會發抖，她今天眼眶泛紅的說「真的怕會因此截肢」，但更令她心寒的是受傷後公司把她一腳踢出，但對此公司董事長否認。

昨天她向勞工處提出申訴，要捍衛工作權，郭小姐說，「這隻蜜蜂一定是來報仇的」，真的不知道該怎麼說，一隻小蜜蜂搞了75天，幾乎天天都進醫院，她難過的說，簡直無法承受身體的痛帶來的不便。

▲郭小姐被蜜蜂螫到開刀住5天。（圖／郭小姐提供）

▲郭小姐被蜜蜂螫到，縫合的傷口。

郭小姐今年受立福人事顧問公司派遣在公共單車站區工作，事發當時是下午2點多，她正在檢查站區的車柱及返還的單車等設施，沒想到就被蜜蜂螫傷左手前臂，被螫當下感覺無法呼吸、整個人腳軟無力，呈現昏厥狀態，還好同事協助幫忙送上救護車，後來從員榮醫院轉院到員基醫院。

▲郭小姐被蜜蜂螫到開刀住5天。（圖／郭小姐提供）

▲郭小姐被蜜蜂螫到癱軟。

郭小姐說，她之後就天天跑醫院回診換藥，2個月過去了，手還是抽痛，甚至半夜痛得起床大哭，必須吞止痛藥、鎮靜劑才能入眠，被螫處似乎沒有好轉、傷口變紅變黑變硬，最後竟罹患「蜂窩性組織炎」，必須開刀清創，就這樣一連住院5天，醫療費用全部自費，她要立福、運點2公司負起責任。

▲郭小姐被蜜蜂螫到開刀住5天。（圖／郭小姐提供）

▲郭小姐在演藝廳前被樹上（圈起處）的蜜蜂螫到。

郭小姐心痛的說，公司有一個派工群組，但在她8月8日出事後，27日就莫名其妙被公司的幹部退群，也沒有人出面跟她說到底怎麼回事，「難道派遣工就的命就這麼不值嗎」。

立福董事長李中指出，「她是我們的員工」，在得知郭女開刀手術後，也有到醫院探視，表明會負責醫藥費，並向郭女索取醫藥費收據，從她8月出事至今，持續支薪，公司並沒有一腳把她踢出。

▲▼ 彰化。（圖／郭女提供）

▲食指上有蜂針，及手臂上的小傷口。

運點公司總經理說，得知郭女開刀手術，由於疫情門禁限制，由立福公司進入探視，持續關心慰問，也有要求派任單位立福公司協助保險理賠並從優補償，現在此事已進入彰化縣政府社會處協調，希望能盡快的協助郭小姐作相關的理賠與補償。

勞工處表示，有關此案件勞工處在一個多月前就有開始釐清，無論是在雇主方面或勞工方面都有積極處理了解，也做了勞工檢查，雇主方確實對於職災部分有缺失，醫療費沒有立即給付，在勞檢過程中也發現超時的情況。勞工處會針對這兩項缺失作適當的行政處分。勞工處已積極與雙方聯繫，希望雙方能夠進入調解程序，將其他爭議一併處理。

勞工處指出，在職業災害認定的部分，已經依照程序與法規進行職災給付的認定，職業災害屬於無雇主的責任主義，就是說發生在職場，就算職業災害，雇主必須先行給付醫療費用，在經過檢查與了解後，這部分雇主的確有違法之虞。

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