自行車登山王挑戰賽29日登場　中橫、台14甲部分路段交通管制

▲自行車登山王挑戰賽從七星潭一路攀升到合歡山武嶺，在重要賽道路段警方設置崗哨執行交通管制。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2021台灣自行車節-台灣自行車登山王挑戰」，29日（星期五）清晨在花蓮七星潭登場，挑戰的路線一路從花蓮七星潭攀升到合歡山武嶺，賽道總長105公里，爬升高度總計3275公尺，路程穿越深谷直達高山頂端，通過多次不同氣候地帶，歷經曲折蜿蜒的彎道攀登至山頂，是全世界少有的困難路線。

負責維持賽道交通順暢的花蓮縣警察局新城分局表示，依據歷年來執勤經驗顯示，仍有零星車輛會從賽道西邊往東方向行駛，常常造成由東往西騎行選手的驚擾，新城警方將在這幾天密集的向遊客實施宣導，讓大家能夠在比賽當天避開路段，以保障選手安全。活動預估於當日下午4時以前結束。

新城分局表示，管制時、地如下：

1.193線七星潭高架橋至新城鄉民有街管制時間為10月29日（星期五）05：00至07：00。

2.台8線太魯閣大橋南端至天祥段管制時間為10月29日（星期五）06：00至08：00。

3.台8線天祥至大禹嶺管制時間為10月29日（星期五）06：30至12:00。

4.台14甲線大禹嶺至合歡山遊客中心管制時間為10月29日（星期五）08：30至13：00。

5.台14甲線翠峰至武嶺路段管制時間為10月29日（星期五）09：00至11：00。

另外，公路總局呼籲，由於本次活動須管制交通，且多數路段位於山區，受地形因素，沿線路幅狹窄、坡陡蜿蜒，為維護活動期間交通順暢及行車平安，請用路民眾及早因應，避開管制時段通行。

新城分局分局長林育旺表示，本次比賽從七星潭出發進入台9線蘇花公路至錦文橋北端都是熱身路段，依分局歷年來的執勤經驗，往年比賽台9線北上車道都會湧入上百輛的自行車，若有不知情的車輛在比賽時段使用賽道，將造成選手們的安全危害，為此，在重要賽道路段分局編排交整崗哨，以利民眾能夠提早改道，保障選手安全，讓賽事順利完成。

