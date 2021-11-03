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桃園城市發展二大隱憂！　市議員揭建物安全與垃圾問題

▲桃園城市發展二大隱憂！市議員黃家齊揭建物安全與垃圾問題。(圖／市議會提供)

▲桃園城市發展二大隱憂！市議員黃家齊揭建物安全與垃圾問題。(圖／市議會提供)

記者楊淑媛／桃園報導

高雄城中城事件後，桃園市消防局積極針對市內43處複合式大樓進行消防安全總體檢，不過才檢查21處後就發現有6處不合格，市議員黃家齊3日於市政總質詢指出，這43棟大樓有超過一半 (24棟) 都位在桃園市區人口密集處，安檢出問題就像在城市裡頭放了未爆彈，讓市民很擔心！黃家齊希望市府整體安檢完成後，要公布改善情況。

黃家齊指出，消防局負責處理消防安全設備檢查、建管處則負責公共安全及逃生通道檢查，兩單位各有專業，但稽查卻是分開進行、串聯不足，他建議應加強合作，辦理聯合稽查。例如老舊公寓常發生的火災類型就是電線走火，但電線檢查卻不在消防安檢的範圍內，老舊建物的內部電線等建材只要符合當初建管規定的起造條件即可，數十年未變更也未檢察，造成建築物越老，火災風險就越高。

而根據消防局的報告，2020年桃園市的火災發生1,557次，其中建築物火災652次占41.88％居首，其次是車輛火災，再其次是森林田野火災，而建物火災發生原因又以電器走火最多，因為早期的用電需求和現在不一樣，現在家家戶戶都有電暖器、電磁爐等高耗電的用品，老舊電線不足以支應現今用電量，而且電線會老化，但埋在牆裡民眾看不到也就沒有警覺性。黃家齊要求消防安檢分級標準應納入電線檢查。消防局長回應表示電線非消安管轄範圍，若民眾擔心電線老舊不堪負荷，消防局可以配合做熱顯像儀檢視，看是否需更換，但無法強制。

黃家齊說，另一個建物安全黑數則是違章建築，建管處認為違建屬於即將拆除的建物，所以不會列入建物公共安全檢查對象，但實際上違建分成好幾類，這類常存多年的違建，同樣成為城市內的公共安全隱憂。除了違建外，另一個危樓的問題，就是蓋好後一段時間後被查出是危險建築。

另外，桃園自從升格後移入人口增多，垃圾量也從每年垃圾量已從37萬噸提高到52萬噸，目前欣榮焚化爐年處理量僅37.2萬噸，生質能中心明年才能啟動，因此其餘多出了垃圾兩只能打包暫置掩埋場，造成桃園的「人均垃圾量」被審計部指為六都最高：每人每日產生約1.52公斤的垃圾。黃家齊認為不是桃園人特別會製造垃圾，而是要積極檢討垃圾的源頭減量與資源回收策略。

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