「美國製造」可保護半導體供應鏈？ 　 專家：拜登川普都錯了

▲美國前總統川普和現任總統拜登，為確保美軍半導體等供應鏈的安全，皆採「買美國貨」政策。（圖／路透社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國前總統川普和現任總統拜登在政治立場上雖有不同，但為確保美軍半導體的安全，都採「買美國貨」（Buy American）政策。就有智庫專家表示，這種政策是與全球化反其道而行，無法解決晶片問題，應該支持並聯合盟友，讓商品的來源更加多樣化，才能有效鞏固供應鏈安全。

美國退役陸軍少將約翰·法拉利是美國企業研究所 (AEI， American Enterprise Institute) 的非常駐高級研究員，曾任美國陸軍項目分析和評估主管，日前他投書軍事新聞網站「Breaking Defense」，指出新冠疫情讓美國供應鏈安全性不足的弱點浮上檯面，尤其是中國對台灣的威脅，可能導致美國經濟、武器系統和關鍵資訊技術基礎建設遭到破壞，這種情況如同俄羅斯掌控天然氣或石油管道對歐洲國家的威脅。

法拉利也表示，與中國的緊張局勢或敵對行動加劇期間可能發生的情況相去甚遠，「想像一下沒有來自台灣的芯片，沒有船隻穿越太平洋的場景，鑑於這種威脅，我們需要特別減少對中國的依賴，甚至更廣泛地減少對環太平洋地區的依賴。」

▲法拉利指出，「買美國貨」政策會把中國與盟友同時隔離在外，降低盟友的合作意願。（圖／達志影像／美聯社）

不過，法拉利也指出，川普和拜登的「買美國貨」政策在選舉時受到廣大民眾的支持，但其實是存在極大缺陷的。美國面對中國大陸威脅時，來自盟友的直接軍事和經濟支持十分重要，但現有政策卻可能在築起保護牆的同時，將中國大陸與盟友同時隔離在外，降低盟友的合作意願。

以半導體市場為例，條條大路通中國和台灣，目前的計劃是補貼美國新工廠的生產。我們真正需要的是將這些關鍵芯片的生產多樣化，遠離東亞第一島鏈，並將生產錨定在美國、歐洲、澳大利亞和印度，「一場新的冷戰即將來臨，我們需要承認，新冠病毒已經證明我們已經很容易被扣為人質。」

報導最後，法拉利提及，保護主義充滿了互惠的危險，很可能沒有一個國家願意邁出第一步。政府現在應該迅速採取行動，建立國防和經濟安全聯盟，放棄「買美國貨」的言論，推行「吸引盟友」的安全政策。