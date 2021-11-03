　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「美國製造」可保護半導體供應鏈？ 　 專家：拜登川普都錯了

▲▼晶片。（圖／路透社）

▲美國前總統川普和現任總統拜登，為確保美軍半導體等供應鏈的安全，皆採「買美國貨」政策。（圖／路透社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

美國前總統川普和現任總統拜登在政治立場上雖有不同，但為確保美軍半導體的安全，都採「買美國貨」（Buy American）政策。就有智庫專家表示，這種政策是與全球化反其道而行，無法解決晶片問題，應該支持並聯合盟友，讓商品的來源更加多樣化，才能有效鞏固供應鏈安全。

美國退役陸軍少將約翰·法拉利是美國企業研究所 (AEI， American Enterprise Institute) 的非常駐高級研究員，曾任美國陸軍項目分析和評估主管，日前他投書軍事新聞網站「Breaking Defense」，指出新冠疫情讓美國供應鏈安全性不足的弱點浮上檯面，尤其是中國對台灣的威脅，可能導致美國經濟、武器系統和關鍵資訊技術基礎建設遭到破壞，這種情況如同俄羅斯掌控天然氣或石油管道對歐洲國家的威脅。

法拉利也表示，與中國的緊張局勢或敵對行動加劇期間可能發生的情況相去甚遠，「想像一下沒有來自台灣的芯片，沒有船隻穿越太平洋的場景，鑑於這種威脅，我們需要特別減少對中國的依賴，甚至更廣泛地減少對環太平洋地區的依賴。」

▲法拉利表示，應減少對中國的依賴。（圖／達志影像／美聯社）

▲法拉利指出，「買美國貨」政策會把中國與盟友同時隔離在外，降低盟友的合作意願。（圖／達志影像／美聯社）

不過，法拉利也指出，川普和拜登的「買美國貨」政策在選舉時受到廣大民眾的支持，但其實是存在極大缺陷的。美國面對中國大陸威脅時，來自盟友的直接軍事和經濟支持十分重要，但現有政策卻可能在築起保護牆的同時，將中國大陸與盟友同時隔離在外，降低盟友的合作意願。

以半導體市場為例，條條大路通中國和台灣，目前的計劃是補貼美國新工廠的生產。我們真正需要的是將這些關鍵芯片的生產多樣化，遠離東亞第一島鏈，並將生產錨定在美國、歐洲、澳大利亞和印度，「一場新的冷戰即將來臨，我們需要承認，新冠病毒已經證明我們已經很容易被扣為人質。」

報導最後，法拉利提及，保護主義充滿了互惠的危險，很可能沒有一個國家願意邁出第一步。政府現在應該迅速採取行動，建立國防和經濟安全聯盟，放棄「買美國貨」的言論，推行「吸引盟友」的安全政策。

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
小玉製「換臉謎片」　YouTube官方下重手！懲罰曝光
快訊／第13輪BNT先開放預約！　上午3小時「64.5萬人完
快訊／連續9天本土+0！今新增7例境外移入
LIVE／蔡明興妻子驚傳確診　指揮中心最新說明
網紅冷氣哥自爆出獄了！　詐騙薪水超扯曝光
大便7種形狀加「1情況」　罹大腸癌風險狂飆
士林大械鬥她最衰！警開賓士車門　爆乳妹嚇醒：發生什麼事
快訊／前國防部長湯曜明辭世　蔡英文哀痛
快訊／理科太太認了離婚！　首發聲回應
格鬥賽驚見「男上女下」！　女選手被壓倒在地狂K

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

長賜輪驚人傷勢曝光！　卡蘇伊士運河擱淺船首受損

「美國製造」可保護半導體供應鏈？ 　 專家：拜登川普都錯了

6動作讓男人「受不鳥」！洋妞鑽研吸睛大法　她曝：這招絕對管用

她1年「鏟肉45kg」驚喜現身妹妹婚禮　新娘傻眼痛罵：搶我風頭？

才喊完「與病毒共存」...南韓疫情急升溫！今暴增2667例　估再刷新高

吳弭因家庭巨變意外踏入政壇　為亞裔、女性寫下歷史新頁

6歲女童全裸陳屍蘋果樹旁　遭13歲惡孩性侵「磚塊爆頭10下」慘死

北京軍事野心不僅在台海　德媒籲：捍衛台灣就是捍衛歐洲

日媒：RCEP獲紐澳批准　預料2022年1月生效

叛軍準備長驅直入！衣索比亞「宣布戒嚴6個月」　籲民眾持槍抗叛軍

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

長賜輪驚人傷勢曝光！　卡蘇伊士運河擱淺船首受損

「美國製造」可保護半導體供應鏈？ 　 專家：拜登川普都錯了

6動作讓男人「受不鳥」！洋妞鑽研吸睛大法　她曝：這招絕對管用

她1年「鏟肉45kg」驚喜現身妹妹婚禮　新娘傻眼痛罵：搶我風頭？

才喊完「與病毒共存」...南韓疫情急升溫！今暴增2667例　估再刷新高

吳弭因家庭巨變意外踏入政壇　為亞裔、女性寫下歷史新頁

6歲女童全裸陳屍蘋果樹旁　遭13歲惡孩性侵「磚塊爆頭10下」慘死

北京軍事野心不僅在台海　德媒籲：捍衛台灣就是捍衛歐洲

日媒：RCEP獲紐澳批准　預料2022年1月生效

叛軍準備長驅直入！衣索比亞「宣布戒嚴6個月」　籲民眾持槍抗叛軍

本周我最毛／汪學跳舞開心跟節奏　精準換腳爸笑曝「背後陰謀」

網紅小玉製「換臉謎片」！YouTube官方宣布：無限期停止營利資格

快訊／第13輪BNT先開放預約！　上午3小時「64.5萬人完成」

德國牧羊犬見媽洗完澡　燦笑「來回袋鼠跳」慶祝：好久不見～

解讀經濟學人》李沃牆／停滯性通膨全球重現？軍公教調薪是否加劇問題

明年可望續約　張奕參加歐力士隊秋訓　

微軟推新產品Loop！外媒：是進化的Office、估明年推出

黃金鼠嘴塞滿滿硬擠過隧道「表情崩壞」　網笑翻：荒野女巫4ni？

平均1天抓1名詐騙犯！台中警結合直播主反詐　線上8千人觀看

長賜輪驚人傷勢曝光！　卡蘇伊士運河擱淺船首受損

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

國際熱門新聞

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

東京小丑男「反差陽光照」曝光！

印度神童預言全球「7大危機」

老公狂升遷　人妻：我偷情他老闆

即／台裔吳弭獲選波士頓200年來首位女市長

東京小丑男澀谷路口閒晃！他意外拍到嚇傻

格鬥賽驚見「男上女下」　網怒批性侵

貨車跳出謎樣短裙妹　司機下場慘了

上酒店被妻鎖貓籠20hrs　夫給4星心得

重考不及格女大生慘死　發現分數搞錯

埃及男街頭揮刀「斬首」　淡定拎起頭顱散步離開

吃Buffet前先吃「1物」食量大增1.5倍

「地核狀態」真相曝　新研究推翻過去50年理論

最強美景肯德基在埃及　美女旅行家：太荒謬

更多熱門

相關新聞

元宇宙火熱！半導體ETF居法人買超前10大　這3檔本月除息　

元宇宙火熱！半導體ETF居法人買超前10大　這3檔本月除息　

元宇宙題材延燒，相關概念股交投熱絡，根據CMoney統計近5日法人成交量張數最高的台股ETF，前3名的半導體產業比重都是6成起跳。

美國在人們心中的評價　皮尤調查結果出爐

美國在人們心中的評價　皮尤調查結果出爐

美CDC批准：5歲至11歲兒童接種BNT疫苗

美CDC批准：5歲至11歲兒童接種BNT疫苗

拜登批習近平：缺席COP26是巨大錯誤

拜登批習近平：缺席COP26是巨大錯誤

碰撞中共「聯合國2758決議」解釋

碰撞中共「聯合國2758決議」解釋

關鍵字：

美國半導體拜登川普美國企業研究所John Ferrari

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

農遊券最後一抽幸運號出爐！

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

莉婭不知懷孕就流產！謝和弦認「完全沒避孕」

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

理科太太曾為愛停更：生老病死都照顧他！

理科太太心死離婚「真實現況曝光」！經紀人：心疼她

魷魚遊戲佔領六福村！在地人搖頭吐心聲

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面