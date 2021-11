台裔吳弭當選波士頓市長　蔣萬安道賀「來自台灣的恭喜」

▲ 台裔吳弭(Michelle Wu)成為波士頓200年來首位女市長,也是首位亞裔市長。(圖/達志影像/美聯社)



記者蔡文鈴/綜合報導

美國波士頓2日舉行市長選舉,由台裔波士頓市議員吳弭(Michelle Wu)當選,成為成為當地首位有色人種女市長。消息傳回台灣後,國民黨立委蔣萬安透過臉書道賀。

蔣萬安留言表示,「Congrats from Taiwan ! I am so impressed by your “Boston New Green Deal and Just Recovery” program. Cities in the world should all work together to fight against climate change.(來自台灣的恭喜! 我對您的「波士頓新綠色政議與正正復原」計劃印象深刻。 世界上的城市都應該共同努力對抗氣候變化。)」

吳弭在勝選演講中表示,「波士頓每個角落都發聲了。我們準備好迎接這一刻,我們準備成為一個為全民存在的波士頓。我們準備成為一個不排擠人的波士頓,歡迎所有稱這座城市為家的人到來。我們準備成為一個所有人都有能力待下並成功的波士頓。而且,波士頓準備成為一座『綠色新政』城市。」

吳弭也提到主要政見「綠色新政」,以2040年實現碳中和為目標,呼應民主黨內進步主義派推動綠能因應氣候變遷的政策主張。

台裔波士頓市議員吳弭當選市長,打破當地200年來都是由白人男性主導政壇的局面。2013年吳弭28歲時當選波士頓議員,成為首位在波士頓市議會服務的亞裔女性。2016年,她獲市議員一致通過當選議長,成為波士頓市議會首位有色人種女性議長。她並非在波士頓土生土長,而是為了就讀哈佛大學和哈佛法學院移居此地,是候選人中唯一非波士頓出生。

▼蔣萬安恭喜台裔波士頓市議員吳弭當選市長。(圖/翻攝臉書)