幼兒園童左右腳穿反！恐龍媽羞辱老師「眼瞎、白X」：是都在睡覺嗎

▲老師一對多，其中一個孩子鞋子穿錯腳很難發現。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）



記者黃可昀／綜合報導

當老師除了怕學生調皮，更怕遇到恐龍家長！一名幼兒園老師日前收到家長訊息，小朋友鞋子左右腳穿錯邊，家長大罵「學校老師都在睡覺嗎？還是瞎了眼睛呢？」最後更激動爆出「上課這老師是白X是嗎」等不雅字眼，讓網友看了群情激憤。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」轉發朋友和家長的對話紀錄，家長先是反映孩子室內鞋穿錯腳了，這樣會不舒服，老師當下卻沒有注意到，直到家長來接小孩才發現，於是質疑老師「都在睡覺嗎？還是瞎了眼睛呢？」

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▲家長直接辱罵幼兒園老師。（圖／翻攝自爆怨2公社）



幼兒園老師耐心回應，這名孩子常會左右腳穿錯邊，老師看到都會提醒要換過來，不過這年紀的小朋友還是不太會分左右，之後會再多注意。沒想到家長看完後仍無法消氣，直接大罵「鞋子穿錯孩子走起路也會怪怪的，上課這老師是白X是嗎？她是在混時間吧，很沒盡責！」把所有責任全推給老師，而且用情緒字眼辱罵，老師當下根本不敢點開訊息，不知道該如何處理。

網友看完也氣憤地說，「在家的時間比在學校的時間多，為什麼媽媽教不會小孩鞋子怎麼穿才是對的呢？媽媽是在混嗎」、「告了就對了」、「自己的小孩都沒教好，怪老師幹嘛」、「直接告，不用客氣！！！！」、「那麼厲害自己帶回家教」、「家長也要教吧...教小孩不完全是老師的責任阿」、「可以領年終了啊！去查查看白痴這兩個字值多少錢喔。」