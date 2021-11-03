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不只他挨打！監視器再曝幼兒師「敲槌恐嚇」　要3童午覺、2童罰站

▲高雄傳出幼兒園老師疑似虐童。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

▲高雄傳出幼兒園老師疑似虐童。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一所幼兒園傳出老師疑似虐童，一名4歲男童指控被老師打屁股，媽媽也發現孩童腰部有挫傷，氣憤驗傷並對該名老師提出傷害告訴。除了該4歲男童外，高雄市教育局介入調查，從監視器畫面發現，另有2童也疑似遭老師拿塑膠逼逼搥打恐嚇，威脅入睡，還有2童罰站。

針對仁武區四歲童疑似遭虐案，教育局獲家長陳情立即到園查察，從監視器畫面發現除陳情這案外，另有2名孩童也有疑似遭受教保員拿取塑膠嗶嗶搥打恐嚇，威脅3名幼生入眠，令幼生心生恐懼，並命2名幼生罰站。

教育局表示，該名教保員以不當方式對待多名幼兒，致生幼兒身心受到痛苦或侵害的不當管教情事，也屬幼兒教育及照顧法第51條第2款規定情節重大之情事，將加重裁處停招、減招或停辦。

據了解，該所幼兒園總共有100多名學生，教育局透過監視器了解有5童疑似遭受不當管教，目前雖尚未接獲其他家長投訴，但教育局也將朝停辦方向處置。

▲▼高雄市社會局家防中心主任李慧玲。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市社會局家防中心主任李慧玲說明，若教保老師對孩子有不正當行為，會裁罰6-60萬元並公布姓名。（圖／記者賴文萱翻攝）

社會局家庭暴力及性侵害防治中心主任李慧玲指出，該案社會局11/1已介入調查，狀況還在釐清中，因為老師否認有打到孩子，自稱打的是床沿，因監視器畫面角度關係還尚未釐清，另孩子的傷，跟槌子造成的傷還要進行比對判別。

目前家長已經對老師提告，社會局表示，會盡速審查、從嚴認定，一旦違反兒少法第49條規定，對孩子有不正當行為，會裁罰教保老師6-60萬並可公布姓名。

李慧玲指出，針對幼兒園管理部分，教育局也在認定跟審議，現在該名教保老師已經離職，至於未來還能不能擔任教保工作，由教育局儘速處理。

另外，社會局將持續關心該名4歲男童身心狀況，目前他已沒有在這家幼兒園繼續上課，後續會跟媽媽保持連繫；若男童有出現身心狀況，例如失眠、情緒高張等，會透過一些遊戲治療、心理治療，幫助孩子穩定情緒。

▲高雄傳出幼兒園老師疑似虐童。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方指出，經調閱監視器觀看，於該補習班男童午睡時，幼兒園老師疑似有使用塑膠玩具垂敲打男童的動作，事後已對幼稚園老師及男童家長完成筆錄，並查扣幼稚園影帶，依職權通報婦幼隊及社會局兒少保護，釐清本案是否遭老師不當體罰。

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