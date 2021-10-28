竹縣幼兒園涉多項違規　議員按鈴告縣府「拖延裁罰圖利之嫌」

▲綠黨縣議員余筱菁(左2)上午召開記者會表示，將對縣府提告。（圖／余筱菁提告，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣綠黨議員余筱菁今日召開「托育機構出問題、縣長縣府別包庇」記者會，針對縣府「未積極處理與拖延裁罰程序，顯有圖利業者」之嫌向地檢署提告， 縣府則發表聲明，針對幼兒園的管理與輔導絕對依法行政，面對違法之情事絕不寬貸，以維護幼兒安全且優質的學習環境。

余筱菁表示，英格蘭幼兒園每年超收超過150名至205名幼童，單年度獲益超過1700萬元，然縣府卻未依情節重大勒令英格蘭幼兒園停業，反因家長陳情而延後裁罰時間，讓業者以46名幼兒再多經營半年，不當得利300餘萬元，還有退費超收家長一事亦不聞不問；另綠菓幼兒園虐兒案，縣府未主動園稽查，反而一再要求家長提出證據，包庇與圖利業者，因而選擇對縣府提告。

▲▼受害家長出面指控綠菓幼兒園有多項違規，但縣府卻選擇消極處理。

受害幼兒家長出面指控，孩子在綠菓幼兒園遭受不當管教後造成身心受創，陸續出現拔頭髮、摳手指、撞頭等行為，聽到「老師」、「幼兒園」等詞都會非常焦慮，而綠菓未立案先招生、超收幼幼班不退費、園長掛牌、園長兼任、無照老師、托嬰中心保母到幼兒園上課等違規事件，縣府卻總站在園方立場反駁家長證據，像是「園長掛牌只是畢業紀念冊名字印刷錯誤」、「未立案先招生只是租借場地給別人沒有進行教保服務而不開罰」、「園方一再否認沒有小種子班的存在，教育處說保單上幼幼班只有14人，而且109年1-3月全園只有招收1人」也令家長寒心。

余筱菁說，夢想島集團的托嬰中心與幼兒園共六所，目前都列入優良勞工評鑑、獲得政府許多如準公共化的相關機構補助，要求縣府不應讓如此惡劣的私幼跟托嬰中心獲得優質評鑑跟補助。

新竹縣政府也回應指控，有關本縣私立英格蘭幼兒園一案，教育處自2013年至該園訪視迄今，該園實際招收幼生數超出原核定人數，同時使用未立案場域並違規搭建1至2樓建物，依照幼兒教育及照顧法等相關法規陸續裁處罰鍰，至2020年共裁罰10次、204萬元，業者遲不改善，縣府予以減招至46人，然該園未見改善，本府即於2020年11月勒令該園110年2月1日起停辦一年。

另綠菓幼兒園疑似虐兒案，縣府於2021年3月接獲家長陳情，隨即至該園查察，查獲該園幼幼班收托人數超過核定名額、進用未具資格人員等情事已於4月、5月依規裁處，並公函責成該園應依規退還超收家長相關費用。

不當管教部分，本案發生在2020年12月，家長曾向園方反應，園方立即調閱監視器察看，並無疑似情形，也通知家長到園確認，家長表示園方已確認無異議。2021年3月社會處才接獲通報，因事隔已久，案母也未取得當時園方的監視畫面，又社工訪視評估案主目前受案家良好照顧，依據兒少保SDM安全評估表，未達開案基準，且缺乏違反兒少權法第49條之積極證據，本府持續加強對該園輔導。

該園未立案先招生部分，由家長出示之照片，經查確為其他單位無償借用該園場地於假日辦理活動，並非該園進行教保活動。另夢想島幼兒園園長未專任部分，本府已查證並於10月份裁處。縣府再重申，自2021年3月接獲陳情人檢舉之幼兒園違規事項，均依規查察裁處，絕無包庇不法情事。

夢想島幼兒園並非與縣府簽約之準公共化幼兒園，亦無獲得相關補助，而最近一次評鑑為2018年，依據當時狀況，評鑑委員依指標做出評鑑，夢想家托嬰中心、夢想家嘉豐托嬰中心分獲甲等和優等，原定今年的評鑑則因疫情延至明年，屆時評鑑時，業者違規等事件都將納入評分。

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