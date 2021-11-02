劉櫂豪爭取560萬元興建南迴公路安朔高架橋隔音牆　提早完工

▲安朔高架橋隔音牆提早完工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東立委劉櫂豪偕同立委伍麗華服務團隊前往南迴公路安朔高架橋段視察高架橋隔音牆辦理施做情形，由劉櫂豪及伍麗華立委關切爭取總經費560萬元「台9線428K安朔高架橋隔音牆施做工程」，公路總局從今年3月積極研議與地方溝通協調後，立即設計施工辦理，並於10月28日提早完工，期能有效降低交通噪音，改善安朔村等當地居民生活環境。

劉櫂豪說明，台9線南迴公路拓寬計畫於2019年底通車後，安朔至草埔段截彎取直並改由高架橋及隧道讓行車更安全，也縮短行車時刻，促進南迴地區的發展。但因南迴公路陸續開放非管制大貨車及大型重機通行，道路噪音日益增加，當地居民陳情反映後，劉櫂豪及伍麗華立委服務團隊多次與公路總局召開協調會議，爭取560萬元，由公路總局研議規劃隔音牆施做，從今年8月開工預計工期100天，經施工團隊及公路局同仁努力下，提早12天完工，讓當地居民的生活品質有所提升。

劉櫂豪強調，南迴公路通車後，對於南迴及台東地區的對外交通聯絡有重要幫助，尤其疫情持續趨緩，來台東旅遊人潮逐漸增加，公路總局在這段期間提早完工，能有效解決當地居民的困擾。而南迴公路後續瓶頸路段草埔至新路間尚未拓寬的部分，也持續督促公路總局規劃辦理，期能提升公路行車安全及品質。