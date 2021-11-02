台東縣今辦理全國性平論壇峰會　聚焦性別平權與性平醫療照顧

▲台東縣政府，舉辦性別平等論壇高峰會。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推動性別平等業務於地方扎根，強化地方性別平等意識培力工作，台東縣政府2021年「Girl Power」性別平等推廣計畫城市交流性平論壇高峰會，2日、3日於台東桂田飯店隆重登場。此次論壇高峰會邀請各直轄市、縣(市)政府性別平等業務人員、台東縣政府各局處性別平等議題聯絡人及代理人、婦女權益促進委員會、婦女團體理幹部代表以及社區發展協會理事長、工作人員等相關人員參加，希冀建立相關業務人員跨縣市交流平台，並促進中央與地方、政府與民間之政策對話。

台東縣長饒慶鈴表示，身為女性首長，特別關注性別議題，並積極落實各項性別平等政策，大力推動性別友善環境，希望能幫助女性朋友獲得應有的人權與照顧，如促進女性身心健康、教育、人身安全及改善傳統禮俗、媒體內容性別刻板印象與歧視等重要事項，在縣政、社會議題提供不同性別朋友都有平等參與的機會。

社會處長陳淑蘭則指出，促進性別平等、在傳統社會中提升女權，原本就不是1條平坦暢通的道路。這2天與性平業務推廣有關的夥伴能夠共聚一堂，就是展現重視和決心，透過跨縣市的交流，將可以為台灣的女權發展帶來更多的思考和施政方向。

縣府期望藉由高峰會專家培力與意見交流，能厚植業務縱橫聯繫與溝通協力，提升地方政府推動女性權益及性別平等業務之量能。高峰會研討內容包含性別平等之醫療與照顧、醫療科技與性別比失衡探討、性別主流文化趨勢、性別權益與公共參與、破除傳統性別迷思、性別與職場工作以及綜合座談等各面向議題，會中專家學者與各民間單位學員、台東縣政府各局處成員探討最新議題，瞭解當前性別平等政策趨勢，以完善在地機制，落實性別平等。另亦邀請其他縣市進行經驗分享及觀摩見習，透過標竿學習，強化彼此在性別平等業務推動之連結與合作。