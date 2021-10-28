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送貨司機3句不知道感動2千人　一台車連續發動一週忙翻仍挨罵

記者黃翊婷／綜合報導

現代人網路購物需求量大，一名送貨司機27日在臉書PO文感嘆，這個職業其實很費體力跟精神，「什麼是三餐！不知道？什麼是連休！不知道？什麼是過節！不知道？」有時忙起來一出門2、3天後才能回家，還曾經一台車連續發動一週，卻還是被瘋狂催促，實在是心很累，因此決定分享一下自己的經驗，希望大家互相體諒一下。

▲▼送貨員,郵差。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO用3句不知道說出送貨司機的辛苦。（示意圖／取自免費圖庫pexels，與本文當事人無關，下同。）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，送貨司機每天都要很早起床，很晚回家，跟家人、朋友相處的時間都很少，「什麼是三餐！不知道？什麼是連休！不知道？什麼是過節！不知道？」有時停等紅燈看到別人一家團聚，一邊吃飯一邊看電視，他卻只能在車上吃麵包或飯糰想著家人，「我們無法陪伴他們（家人），這就是我們的職業，沒辦法。」

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原PO說，有時候出門跑一趟2、3天後才能回家，週一早上9點發車，到下週一中午回家才熄火，一台車連續發動一週，不誇張，他真的遇過，畢竟送貨司機如果不跑，餐飲業沒有食材可以賣、民眾買的東西到不了家，偏偏還有一部分人認為送貨司機素質都不好，「開車開那麼快幹嘛？趕死喔！車停這樣！我要怎麼過！於是用喇叭聲伺候。可是不是所有人都是這樣，其實好的司機也很多。」

原PO感嘆，開快是因為常被催促，下車送個東西常常就會多出將近20通的未接電話，他也不想停車擋住車道，但貨車就是那麼大台，有時候方向燈都打很久了，車也在轉彎了，還有人硬要擠過去，受了傷就反過來怪司機。

「有時候不是我們司機很壞。」原PO強調，大貨車喇叭大聲容易嚇到人，但司機遠遠按喇叭是想提醒其他用路人，讓大家知道後面有大貨車，這樣總比那麼大一台車突然出現在旁邊而嚇到好，真的不是每個司機都很凶，他們也都有家人等著自己早點下班回家，「平安回家才是最重要的。」

▲▼卡車和轎車。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO希望大家在路上多體諒大車，網友們反應兩極。

這篇文章公開之後，不到半天就吸引超過2700人按讚分享，大家紛紛留言鼓勵原PO，「辛苦了」、「相信大多數的大車司機都很有行車禮貌」、「開車真的要很專注！我每次開完長途都很想睡覺」。

但也有另一派人認為，原PO不能拿自己的職業辛苦來合理化違規停車等行為，「不該因為任何理由而合理化違規行為」、「職業自己選的，所以呢？要合理化一切『不合法』的行為嗎？」、「誰的生活不辛苦？為何就要體諒你的職業？其他職業不用體諒嗎？工作是你選的，就這麼簡單」。

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